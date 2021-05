Cowash: che cos'è e perché vale la pena provarlo

Il metodo alternativo per lavare i capelli senza l'utilizzo dello shampoo per un benessere immediato di cute e punte

Il Cowash è una nuova e innovativa tecnica di lavaggio dei capelli il cui nome nasce dall'unione di due parole: "conditioner", cioè "balsamo" e "washing", cioè "lavare". Con il Cowash, infatti, si intende il lavaggio dei capelli utilizzando solo il balsamo senza shampoo. Si tratta di una modalità molto alternativa per pulire a fondo i capelli e nutrirli con il solo uso del conditioner che vi garantirà un risultato inaspettatamente ottimale in fatto di benessere del capello.

Tutti coloro che hanno paura che il balsamo non possa pulire davvero la propria chioma dovranno ricredersi. Questo prodotto, infatti, è composto con gli stessi ingradienti per la detersione presenti nello shampoo anche se in quantità un po' inferiore quindi la pulizia è garantita, così come la morbidezza dei capelli e l'amatissima effetto anti-crespo.

Evitare di usare lo shampoo è un bene perché i suoi ingredienti spesso danneggiano i capelli, mentre il balsamo è privo di qualsiasi effetto aggressivo.

È importante, inoltre, scegliere il balsamo giusto in base ai propri capelli. Se pensate che il balsamo appesantisca troppo i vostri capelli già grassi, allora dovete semplicemente scegliere un prodotto di questo tipo ma per capelli grassi e il Cowash è fatto.

Da provare!