Smalti autunno 2020: i colori must-have della prossima stagione

L'autunno è dietro le porte e tutte le ragazze iniziano a porsi il consueto interrogativo che si pongono tutti gli anni arrivata questa stagione: «quale colore di smalto va di moda quest'anno?». Tra tonalità scure, tinte opache e colori sgargianti, l'autunno 2020 ha un grande must-have tra i suoi colori prediletti: l'arancione.

Arancione: il colore dell'autunno 2020

È proprio questo colore apparentemente particolare il grande protagonista delle nail art autunnali che sarà in grado di dare un tocco in più alle proprie mani ma attenzione alla tonalità di arancione che si sceglie perché tutto dipende dal colore della propria pelle. Questo colore, infatti, va accuratamente scelto in base al proprio incarnato. Nel caso in cui si dovesse avere un sottotono di pelle "freddo", allora meglio optare per un arancione dai toni freddi e opachi, nel caso in cui si dovesse avere una carnagione "calda" allora via libera all'arancione puro, caldo e sgargiante.

Gli altri colori ideali per la stagione autunnale

Non c'è solo l'arancione, però, a illuminare le mani delle ragazze durante la stagione dell'autunno ma anche i classici colori che in questo periodo dell'anno tendono a risaltare più di tutti. Tra questi è possibile variare tra una tonalità di bordeaux, il tortora, il beige, qualsiasi tipo di marrone e anche lo stesso nero. Meglio evitare, invece, tutti quei colori troppo forti o troppo pastello, più adatti alla stagione estiva, come ad esempio il lilla, il rosa chiaro, il bianco, il fucsia, il turchese o il blu elettrico. Al massimo, meglio optare per le versioni più scure di queste tonalità come il blu scuro, il color borgogna o il viola.