I rimedi della nonna per eliminare le occhiaie

Occhiaie, il vero incubo delle donne ma non solo. Le cosiddette borse sotto gli occhi, quegli aloni scuri e gonfi che rendono il volto stanco e lo sguardo spento sono un inestetismo molto comune e odiatissimo in grado di far sentire a disagio e ridurre l'autostima. Le occhiaie, infatti, rendono l'aspetto trasandato e poco curato e contribuiscono anche a incrementare l'invecchiamento della pelle. Sono diverse le cause di questo problema dermatologico e vanno dalla predisposizione genetica, che può incidere molto sull'insorgenza delle occhiaie, allo stress, tra le cause principali di questo inestetismo. Avere una vita stressata, infatti, non causa solo problemi alla salute mentale ma anche a quella fisica e ha un forte impatto sulla formazione delle borse sotto gli occhi.

Cercare di ridurre le occhiaie è, quindi, l'obiettivo di tutti ma come fare per alleggerire la pesantezza e il colore bruno sotto gli occhi senza ricorrere a trattamenti estetici? Scopriamo insieme come rendere le occhiaie meno evidenti con qualche trucchetto naturale della nonna.

I rimedi della nonna contro le occhiaie

Sono diversi i prodotti naturali che possono avere un impatto positivo sulle occhiaie e far tornare il proprio contorno occhi luminoso e idratato: