Basta cheratina, la nuova moda dei capelli è la laminazione

Avere i capelli di Kim Kardashian o Jennifer Lopez si può con la laminazione. Ebbene sì, questo termine non riguarda solo le ciglia ma anche i capelli che con questo speciale trattamento possono diventare lucidi, morbidi, forti e, soprattutto, a prova di umidità. La laminazione capelli sta spopolando sempre di più e non solo tra le celebrity al punto da prendere il posto della tanto chiacchierata cheratina, moda dell'hairstyling degli ultimi anni. Ma come funziona la laminazione capelli e quali sono i suoi benefici? Scopriamolo insieme.

Come funziona la laminazione capelli

Questo trattamento permette di sigillare le cuticole del capello, favorire l'idratazione del fusto e di conseguenza ristrutturarlo rendendolo all'occhio e al tatto sano, lucido, morbido e non più crespo e sfibrato. Per ottenere questo risultato basta applicare sui capelli un mix di cheratina, oli e gelatina che agisce sulla chioma e sigilla, anche con l'uso del calore, ogni singolo capello lasciandolo forte e protetto dai fattori esterni danneggianti e in grado di trattenere le proteine al suo interno.

Questo trattamento può essere realizzato solo da parrucchieri professionisti ed applicabile su tutte le tipologie di capelli, soprattutto quelli rovinati e sfibrati che ne trarranno i maggiori benefici.

Quando costa la laminazione capelli

Il costo di questo trattamento varia da salone a salone e da città a città ma le cifre girano intorno agli 80-120€.