Gonna gipsy: il must della moda autunno-inverno 2020

Le gonne lunghe in stile gipsy sono uno dei capi d'abbigliamento protagonisti della moda autunno/inverno 2020. Di cotone, pelle, a fantasia o plissettate, le long skirt alla gitana sono un'opzione ideale per outfit casual ma anche per stupire ad un primo appuntamento o a una festa tra amici. Gli abbinamenti di questo tipo di gonna possono essere i più svariati, dalla semplice t-shirt monocolore alla camicia più elegante e la lunghezza? Beh, da quella alle caviglie a quella a metà polpaccio ce n'è per tutti i gusti! Ecco allora un apptrofondimento sui modelli di gonna lunga imperdibili della nuova stagione 2020!

Gonna lunga plissé

La gonna gipsy plissettata è senza dubbio quella che non può mancare nell'armadio delle ragazze in questa nuova stagione autunnale 2020. Si tratta di un classico dell'outfit autunnale adatta a tutte le forme fisiche e a qualsiasi occasione, dall'ufficio all'happy hour. Basta scegliere il colore che si preferisce e abbinarla a una camicetta elegante o una t-shirt monocolore o a fantasia in base al pattern della propria gonna e lasciarsi guardare da tutti per strada!

Gonna lunga in pelle o ecopelle

Per tutte le amanti dello stile rock l'uso della gonna in ecopelle o vera pelle è un vero e proprio must-have. L'ideale allora è optare per una longuette in pelle nera da sfoggiare con un paio di tronchetti o delle snearkers bianche e una t-shirt con stampa. Così, si avrà un look da vera rocker ma sempre super stiloso!

Gonna lunga semitrasparente

Chi ama le trasparenze può scegliere, invece, di acquistare una gipsy skirt "vedo non vedo". Molto sexy ma allo stesso tempo fine, questo tipo di gonne lunghe è caratterizzato da una parte di tessuto più spesso e un'altra dalla texture più leggera che crea, così, un constrasto molto interessante tra una trasparenza e una coprenza. Le si può abbinare a un top più elegante e a un paio di tacchi per un look stiloso, raffinato e con quel tocco di femminilità che non guasta mai!

Gonna lunga in maglia o lana

Con l'arrivo imminente della stagione autunnale 2020 e cioè dei primi freddi optare per una gonna dai tessuti più pesanti può essere una vera e propria soluzione per le freddolose che non vogliono rinunciare a essere sempre chic. Ci sono, infatti, long skirt di maglia o di lana che abbinano la comodità, alla funzionalità alla moda. Meglio di così!