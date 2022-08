Jello Skin, tutto sulla nuova moda Tik Tok in fatto di skincare

Nasce dalla Corea ma oggi è spopolata in tutto il mondo. Stiamo parlando della Jello Skin, il nuovo modo di prendersi cura della propria pelle per farla apparire più lucida che mai, con un effetto "gelatina". A far arrivare questa tecnica di skincare anche in Italia è stato Tik Tok dove, questo modo di tenere la pelle del viso è diventato un trend facendo apparire il viso rimpolpato, sodo, luminosissimo e compatto. Questo beauty trend si ottiene non solo con l'uso di alcuni prodotti idratanti per la pelle ma anche, e soprattutto con uno stile di vita sano.

La prima a portare in Occidente la Jello Skin, e a coniare questo termine, è stata la blogger coreana Ava Lee che, sui social è nota come @glowwithava. Vivendo a New York, questa ragazza ha condiviso sul suo Tik Tok alcune foto mentre era alle prese con un massaggio facciale da un'estetista che si stupì di quanto la sua pelle fosse compatta ed elastica, quasi come una caramella gelatinosa.

Da quel momento, la coreana, ha iniziato a svelare i suoi trucchi di bellezza facendo vedere come fa a mantenere la texture della sua pelle così perfetta da sembrare quasi "glassata". Qual è il grande segreto? Un'alta quantità di elastina, acqua e collagene (che la pelle produce fino a circa 30 anni). Dopo, bisognerebbe integrarlo con creme e trattamenti.

Avere una Jello Skin passati i 30 anni risulta difficile ma per le giovanissime basta qualche piccolo accorgimento e il gioco è fatto.