Leggings: il pezzo forte dell'autunno 2020 da tirare fuori dall'armadio

Neri, classici, comodi, di moda, i leggings sono il vero must-have della stagione autunnale 2020. Da abbinare a maglioni over-size con una cintura in vita, a camicie larghe da uomo, a maxi t-shirt i leggings di cotone, di pelle o dalla trama ricamata sono una vera e propria chicca per uno street syle autunnale da fare invidia. Questo capo d'abbigliamento che tutte le donne hanno nell'armadio è in grado di regalare comodità senza rinunciare allo stile e, in base agli accessori abbinati, quello che potrebbe essere un look da giorno o da lavoro può essere trasformato in un look da aperitivo o da sera, dopotutto il leggings adora, così come gli scarponcini casual anche le scarpe col tacco. Uno dei grandi pregiudizi su questo capo di abbigliamento è che bisogna essere magre per poterlo indossare ma non è così. È sì un pantalone attillato ma con i giusti abbinamenti qualsiasi tipologia di fisico ne può beneficiare a livello di look. Scopriamo allora più nel dettaglio tutti i possibili abbinamenti del pezzo forte dell'autunno 2020 tutti da copiare!

Leggings, maglione over-size e scarponcini

Uno dei look più belli e allo stesso tempo più confortevoli per uno street style che si rispetti è l'abbinamento del classico leggings nero con il maglione over-size. Adatto all'autunno ma anche all'inverno, in questo caso meglio scegliere un leggigns felpato e un maglione di lana, quello del leggings insieme al maglione over-size è un abbinamento che regala sempre la sua bella figura. Le scarpe le si possono scegliere in base all'evenienza abbiando uno scarponcino basso durante il giorno o uno stivaletto con il tacco la sera.

Leggigns, camicia di jeans e stivali

Un altro abbinamento su cui non si sbaglia mai è quello dei leggings insieme alla camicia di jeans, meglio se over-size anche questa. Oltre al jeans si può scegliere anche un altro materiale, dalle camicie con le fantasie a quelle monocolore e più elegantine, l'importante è che la camicia sia sempre una taglia un po' più grande per creare l'effetto desiderato e per quanto riguarda le scarpe, gli stivali sono l'ideale ma anche le sneakers per un look da giorno fanno la loro figura, soprattutto con la camicia di jeans.

Leggings, maxi t-shirt e sneakers

La versatilità dei leggings permette di creare look casual, oltre che look più raffinati e in questo caso, abbinare al pantalone attillato nero una maxi t-shirt con una stampa e delle sneakers donerà personalità a un outfit da giorno dallo spirito un po' più rock.

Leggigns, top e tacchi

I leggings sono adatti anche per creare outfit eleganti. Nel caso si voglia andare a un aperitivo o una festa senza rinunciare alla comodità di indossare questo capo di abbigliamento, lo si può abbinare a un top di seta insieme a delle decolteé colorate. Senza dubbio, non passerete inosservate!