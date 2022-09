Cosa sono le milk nails e perché vanno tanto di moda

Federica Pellegrini le ha scelte per il suo matrimonio, le modelle di Chanel le hanno indossate alla sfilata alla Haute Couture Autunno Inverno 2022-2023 e in tantissime le stanno provando sulle proprie mani. Stiamo parlando delle milk nails, la nuova tendenza in fatto di smalto che sta spopolando in questa stagione pre-autunnale. Ma cosa sono le milk nails e perché piacciono proprio a tutti? Intanto iniziamo con il loro nome. Il temine milk nails, infatti, è un rimando al colore lattiginoso che caratterizza questo tipo di smalto, un colore sobrio, brillante ed elegantissimo in grado di rendere super chic le mani e i look di chiunque.

Le milk nails sono una validissima alternativa al classico nude e sono perfette per essere indossate anche in una stagione a metà tra estate e autunno e non è necessario essere abbronzate per valorizzare questo colore dalle sfumature perlacee

C'è chi opta per una french manicure dai toni lattiginosi o chi ama sfoggiare questa sfumatura di bianco in un gel o semipermanente senza sfumature. La milk nails sono, quindi, la scelta perfetta per un mese di settembre in pieno stile chic.