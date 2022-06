Moda unghie estate 2022: le nuove tendenze dal colore alla forma

Colorate, fluo, nude, sobrie, lunghe, corte. Ma come vanno di moda le unghie quest'estate? Ogni anno, con l'avvicinarsi dell'estate, le tendenze cambiano anche in fatto di unghie e per l'estate 2022, il must have in fatto di smalti è il colore. Quale? Le opzioni tra cui scegliere sono due: il fluo o il pastello, due tonalità che l'abbronzatura è in grado di esaltare e rendere ancora più gloamour.

Quindi, quest'estate sulle mani potrete sfoggiare diverse tonalità di colori, dai più accesi come il fucsia, l'arancio o il giallo fluo ai più tenui in tonalità pastello. E se siete amanti dei glitter, osate con decorazioni particolari. Anche la french manicure colorata è un must di questa estate 2022 dove, al posto delle classiche tips bianche, potrete variare con quelle colorate anche tutte diverse tra loro.

Per quanto riguarda la lunghezza, niente più unghie super lunghe, ormai out. Quest'anno la moda le vuole di lunghezza media e con la punta arrotondata.