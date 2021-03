Sopracciglia all'insù: è la nuova (e strana) moda di bellezza del 2021

Se non l'avevate già notato quest'anno le sopracciglia vanno all'insù. Ebbene sì, potrebbe sembrare strano, ma pettinarsi all'insù le proprie sopracciglia è la nuova tendenza del look del 2021. Spettinate, apparentemente, ma curate fino all'ultimo dettaglio, le sopracciglia pettinate verso sopra stanno conquistano pian piano tutte a partire dalle star. Chiara Ferragni le ha mostrate nelle sue recenti foto insieme alla sua nuova bambina ma anche la cantante Gaia le ha sfoggiate a Sanremo. La cosa positiva di quest trend è che si può applicare su ogni tipo di sopracciglia (sia che siano folte che scarne) anche se, non basta solo pettinare i peletti all'insù ma bisogna rifinirli con un tocco di matita per le sopracciglia e rendere le lunghezze tutte uguali e omogenee.

Sopracciglia all'insù: come realizzarle

Realizzare da sole delle perfette sopracciglia all'insù è molto semplice, infatti, gli strumenti che servono li avete sicuramente già in casa. Basta uno spazzolino per le sopracciglia, o un vecchio spazzolino o un mascara. Poi, serve una matita per le sopracciglia con la punta appuntita e un gel fossante trasparente per le sopracciglia.