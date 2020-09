Octopus bun: cos'è e perché tutti ne vanno pazzi

Letteralmente "chignon a forma di polipo", l'octopus bun è l'acconciatura "messy" che ha conquistato il cuore delle ragazze. Tra attrici di hollywood, donne e ragazze di qualunque età, nessuna sembra rinunciare all'octpus bun, un modo quasi disordinato di tenere i capelli ma che del suo disordine fa la sua caratteristica vincente. Cosa c'entra il polipo? Beh, questa acconciatura prende ispirazione proprio dalla forma di questo animale marino, infatti, ne riproduce, con i capelli, sia la testa, sia i tentacoli.

Octopus bun: come farlo

Questa nuova tipologia di chignon è molto semplice da realizzare e decisamente veloce. Il successo di questa acconciatura, infatti, sta proprio nella velocità d'esecuzione che è solo di qualche secondo. Basta, infatti, raccogliere con le mani i capelli e lasciare, quella che potrebbe essere una coda completa, a metà. Così, quella che non è una coda e neanche uno chignon sarà una via di mezzo tra i due creando un raccolto all'apparenza trasandato ma di gran moda in questo periodo. Questo look, infatti, può essere utilizzato in qualsiasi occasione, dalla palestra alla camminata in strada, dalla festa serale all'aperitivo. Si tratta di un modo comodo, veloce e che fa proprio bella figura e che necessita, per poter essere realizzato di due soli accessori: un elastico per capelli e, ovviamente, i capelli lunghi.

Octopus bun: anche gli uomini non possono farne a meno

Il successo dell'octopus bun non è solo da attribuire al mondo femminile, questa tipologia di cosa di cavallo/chignon piace molto anche agli uomini. La maggior parte dei ragazzi che porta i capelli lunghi, infatti, considera l'octopus bun una vera e propria chicca di stile. Spesso, infatti, sono proprio gli uomini a usufruirne per un look curato ma allo stesso tempo apparentemente lasciato al caso. Il fascino, così, è decisamente assicurato.