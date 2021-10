Il rimedio naturale anti caduta dei capelli che non ti aspetti

Soffrire di caduta di capelli è un problema molto diffuso sia tra gli uomini che tra le donne. Spesso questo fastidio tricologico si accentua in determinati periodi dell'anno e spinge chi ne soffre a ricorrere a prodotti farmacologici quando alcuni dei rimedi più efficaci li possiamo trovare nelle dispense delle nostre cucine. Affidarsi a metodi naturali, infatti, può essere la soluzione giusta per affrontare un fastidio come quello della caduta dei capelli e risolverlo al meglio. Come? Basta pensare all'effetto positivo di alcune erbe sui capelli come comncentrato di vitamine e sali minerali. Per prendersi cura della propria chioma, infatti, c'è bisogno di un'idratazione importante e quale modo migliore di dare forza e luce ai capelli se non quello di bere tisane alle erbe?

Tisana alle erbe: la soluzione naturale alla caduta dei capelli

Tra le erbe più efficaci per donare brillantezza ai capelli c'è, senza dubbio, la betulla che offre un ricco apporto di vitamina C. Bere thé o tisane alla betulla può fare la differenza in fatto di idratazione del fusto del capello con un effetto tonificante. Oltre berle, però, questo tipo di tisane possono essere usate anche per lavare i capelli e lucidarli.

Non solo la betulla è in grado di dare luce e vita ai nostri capelli sfibrati. Anche alcune spezie come la curcuma e il cumino (ricco di vitamina E) diluite in alcune tisane, possono donare benefici a punte e lunghezze rovinate ma anche agire sul rallentamento dell'insorgenza dei capelli bianchi. Specialmente la curcuma è un ottimo antiossidante in grado di contrastare i radicali liberi, utile sia per il benessere dei capelli che per quello del proprio corpo.