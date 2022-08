Cura del viso in vacanza: i 5 prodotti da mettere in valigia

Siamo nel vivo di agosto e se in tanti hanno già fatto le loro ferie, ci sono moltissimi italiani che stanno per partire proprio ora per godersi appieno le ultime due settimane di questo mese. Tra vestiti, costumi, teli mare, trucchi le valigie si riempiono in fretta ma, tra tutte le cose che non bisogna dimenticarsi di portarsi con sé in vacanza ci sono, senza dubbio, i prodotti per la skincare. Ebbene sì, la cura della pelle non può essere tralasciata in un periodo così delicato come quello estivo in cui viene esposta al sole, alla salsedine e all'inquinamento delle città. Ecco allora i 5 prodotti must-have per una perfetta cura della pelle durante le ferie.

Detergente per il viso

Il detergente per il viso è uno dei prodotti di base per una buona skincare. Mantenere la pelle sempre pulita, infatti, è importantissimo per mantenerla in salute e donarle lucentezza tenendo a bada le piccole rughe causate dal passare del tempo o dal troppo sole.

Struccante occhi

Passaggio successivo per una buona skicare è quello di struccarsi gli occhi. D'estate, infatti, spesso l'unica parte che trucchiamo sono proprio gli occhi, non usando più il fondotinta (per la maggior parte dei casi). Ed ecco che avere dietro uno struccante diventa fondamentale per prevenire le rughe e andare a dormire con la pelle detersa e priva di residui di trucco.

Siero viso

Passiamo poi al siero viso, anch'esso importantissimo per la skincare. Questo cosmetico, infatti, permette di mantenere la pelle del viso luminosa e tonica. Da applicare prima della crema idratante.

Crema viso

Immancabile poi è la crema viso sia giorno che notte. Idratare bene la nostra pelle, infatti, diventa fondamentale per mantenere la stessa elastica e giovane. Dimenticarsi la crema viso a casa durante le vacanze sarebbe un grande problema quindi, correte a buttarla in valigia.

Crema doposole per viso

Oltre alla crema solare per il viso, che diamo per scontata, in vacanza diventa importantissimo avere dietro anche una crema doposole per il viso per attenuare i rossori causati da un'eccessiva esposizione ai raggi solari e idratare bene la pelle dopo una lunga giornata di mare.