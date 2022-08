Cosa sono le Spider Eyelashes, la nuova tendenza dell'estate 2022

Si chiamano spider eyelashes, cioè ciglia a forma di ragno e sono la nuova tendenza occhi dell'estate 2022. Questo particolare modo di truccare le ciglia e applicare il mascara prende origine dagli anni '60 e oggi è sempre più diffuso su Tik Tok tra le giovanissime. Le spider eyelashes sono le cosiddette ciglia a ragno, la nuova tendenza che sta spopolando tra le ragazze e le influencer e che permette di avere ciglia voluminosissime e uno sguardo deciso, intenso con un tocco di carattere.

Per realizzarle basta poco. La particolarità di questo modo di truccare le ciglia sta nel fatto che vengono raggruppate in piccole ciocchette tenute insieme dal mascara e separate da altri gruppetti di ciglia. Invece che mantenere ogni pelo delle ciglia separato dall'altro, con questo metodo si andranno a mettere insieme più peli e creare quattro o cinque gruppetti da accorpare insieme. Lo sguardo, così apparirà intensissimo, aperto e grintoso e decisamente particolare ma proprio per questo affascinante.

Questo effetto, quasi grumoso di ciglia a ragno, è un trend sempre più diffuso anche se non tutte sono convinte si tratti di una soluzione ideale per un beauty look ordinato e glam. Ad ogni modo, le spider eyelashes sono un tipo ciglia da provare almeno una volta nella vita e da sfoggiare per un look originale o una festa a tema.