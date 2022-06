Tagli di capelli estate 2022: ecco cosa va di moda quest'anno

Con l'arrivo dell'estate 2022 arrivano nuove tendenze non solo il fatto di abbigliamento ma anche di capelli. Lunghi, corti, con la francia? Com'è che vanno di moda i capelli nella stagione delle vacanze al mare? Prima di tutto bisogna fare una premessa: questo è l'anno dei ricci! Se non siete tra le fortunate ad avere i capelli ricci di natura, allora potrete ricorrere ai classici boccoli da fare con la piastra, con il ferro oppure alle amatissime beach waves, le onde "selvagge" da creare con appositi prodotti al sale in grado di arricciare, naturalmente i capelli.

Da tenere sciolti con taglio medio-lunghi oppure corti, i capelli ricci saranno in grado di creare bei volumi e dare a tutti un'aria ribelle e, allo stesso tempo, dinamica e frizzante.

Il finish, inoltre, è importantissimo perché oltre al taglio, bisogna considerare che l'effetto capelli umidi resta sempre un must dell'estate quindi via libera a spray illuminanti e oli effetto beach.

Il ritorno della frangia a tendina

Questa estate un grande ritorno in fatto di capelli è la cosiddetta frangia a tendina, tipica degli anni '70, per dare più carattere a un taglio medio o lungo arricchito, magari, anche da una scalatura leggera.

Il taglio "Mullet" per chi vuole osare

Per chi vuole osare e non ha paura di cambiare un po' il proprio look cè il ritorno del taglio, cosiddetto, Mullet. Si tratta di un hair cut anni '80 che permette di incorniciare il viso e dargli risalto in quanto i lati saranno più corti rispetto al resto delle lunghezze per un effetto tridimensionale. E se siete ricce naturali ancora meglio.