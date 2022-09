Tagli capelli autunno 2022: le tendenze della nuova stagione da "copiare"

Come vanno di moda i capelli in quest'autunno 2022? Per quanto riguarda le tendenze in fatto di capelli per questa imminente stagione autunnale la parola d'ordine è "personalità". La moda capelli 2022, infatti, invita a seguire un'importante regola, quella di valorizzare le proprie caratteristiche e dare sfogo al proprio carattere senza avere paura di osare. Sia che si abbiano i capelli corti, che lunghi, l'autunno 2022 vuole enfatizzare l'individualità delle ragazze e spingerle a non avere paura di essere se stesse anche nel loro look. Ecco allora i principali tagli di capelli ispritati alle celebrities ma anche alle donne normali, dopotutto, non è l'attrice famosa a fare la moda ma ognuna di voi!

Tagli capelli autunno 2022: via libera al lungo scalato

In questo autunno 2022 la moda capelli parla di grandi lunghezze purché siano scalate. Se, infatti, negli scorsi anni il pari sembrava essere l'unico modo di portare i capelli lunghi, adesso la direzione è quella delle scalature, anche profonde. L'ispirazione, infatti, viene dalla moda anni '70 (c'è anche il ritorno del taglio "mullet" cioè lungo sotto e corto sopra) ma, oltre al lungo ci si può sbizzarrire anche su tagli corti e cortissimi, se si è amanti del cosiddetto pixie cut ma, sempre in versione "mossa" e non liscissima.

Questo autunno, infatti, vuole capelli sbarazzini e non perfettamente allisciati da piastre e pieghe. Il lungo scalato e lasciato asciugato al naturale è il must have dell'autunno 2022 e sarà in grado di dare volume, personalità e corpo anche ai capelli più fini per un look sempre di carattere che tutti vi invidieranno.