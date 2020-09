Tagli capelli autunno 2020: tutte le tendenze per corti, medi e lunghi

Come vanno di moda i capelli in quest'autunno 2020? Per quanto riguarda le tendenze in fatto di capelli per questa imminente stagione autunnale la parola d'ordine è "personalità". La moda dell'hairstyle 2020, infatti, invita a seguire un'importante regola, quella di valorizzare le proprie caratteristiche e dare sfogo al proprio carattere senza avere paura di osare. Sia che si abbiano i capelli corti, che lunghi, l'autunno 2020 vuole enfatizzare l'individualità delle ragazze e spingerle a non avere paura di essere se stesse anche nel loro look. Ecco allora i principali tagli di capelli ispritati alle celebrities ma anche alle donne normali, dopotutto, non è l'attrice famosa a fare la moda ma ognuna di voi!

Capelli corti autunno 2020: via libera al pixie

Il pixie cut è un must per le ragazze che amano portare i capelli corti. Si tratta di uno stile comodo, femminile, morbido che è in grado di dare al viso dolcezza. Niente più rasature o ciuffi particolari, il pixie è un taglio semplice, di classe ed elegante. Adatto ai visi ovali e allungati, questo taglio da un po' di rotondità alla forma del proprio viso e lo incornicia con finezza. Se non lo si è mai provato e si ha già un taglio corto gli si puà dare una chance. Se si hanno i capelli lunghi, invece, è meglio optare per un taglio più graduale ed evitare lo shock di passare dal lungo al cortissimo.

Capelli medi autunno 2020: spazio al messy bob

Il bob è un grande classico dell'autunno, soprattutto se portato mosso e messy. Il capello apparentemente disordinato, infatti, affascina molto e dà quel tocco di personalità in più. Se avete già capelli dal taglio medio, osate con il bob. È un ottimo taglio di capelli per le ragazze che amano i tagli sopra le spalle. Idelae per le lisce, le mosse e le ricce.

Capelli lunghi autunno 2020: è l'anno dello shag

Avete i capelli lunghi o medi e non volete rinunciarvi? L'autunno 2020 allora è la stagione per provare la grande novità di quest'anno: lo shag. Cos'è? È il taglio degli anni 70/80 tornato di moda in questo 2020. Un medio scalato e spettinato che negli anni settanta incorniciava il viso di tutte le ragazze. Le mode, dopotutto, vanno e vengono, allora perché non rispolverare un po' di vecchi anni '70 e dagli quel tocco di modernità dei nostri tempi per un taglio che racchiude tutto il fascino del passato ma che lascia spazio a tutte le novità che il mondo moderno può regalargli. Da non far passare di moda!