Tightlining: la nuova moda del trucco occhi per uno sguardo irresistibile

Il tightlining è la nuova moda del trucco occhi. Di cosa si tratta? Questo nome così lungo e apparentemente complicato sta per "eye-liner invisibile" e vuole descrivere quell'impercettibile riga di colore applicata tra le radici delle ciglia che, anche se invisibile, fa davvero la differenza in termini di look. Optare per un trucco occhi con tightlining vuol dire scegliere un look acqua e sapone senza rinunciare all'intensità di uno sguardo incorniciato da ciglia più folte. L'eye-liner invisibile, infatti, riesce a rendere le proprie ciglia più folte e dà allo sguardo un'espressività molto intensa e decisamente irresistibile. Questo trucco va bene per qualsiasi tipo di taglio e colore di occhi e sta bene davvero a tutte. Ma entriamo più nel dettaglio della tecnica per applicarlo nel migliore dei modi.

Come si realizza un perfetto tightlining

Un tightlining è un qualcosa di più specifico di una semplice riga di matita nera sulla rima interna superiore dell'occhio. Per poterne realizzare uno perfetto bisogna, infatti, riempire tutti gli spazi tra le ciglia. Si tratta di una tecnica semplice e alla portata di tutte le ragazze ma, senza dubbio, richiede un po' di pazienza e tempo da dedicargli. È molto importante non allontanarsi troppo dalla radice delle ciglia perché il tightlining non deve essere una riga di eye-liner percettibile ma tutto il contrario. Se realizzato con cura, questo trucco, renderà le ciglia molto più folte e lo sguardo decisamente più intenso ed espressivo. È un trucco ideale sia per le occasioni speciali in cui si vuole osare un po' di più con il trucco occhi sia per un look più semplice e casual. E per tutte le ragazze che non possono rinunciare al classico eye-liner sulla palpebra mobile nessun problema, si può sempre applicare l'eye-liner e fare un tightlining nella rima interna per non lasciare quella righetta bianca sotto l'attaccatura delle ciglia che potrebbe sembrare antiestatica. Unendo queste due tecniche, il risultato è assicurato!