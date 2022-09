Trucco Galaxy Glow: tutto sul nuovo must have dell'autunno 2022

Arriva l'autunno e cambiano le mode, non solo quelle riguardanti i capelli, le unghie ei vestiti ma anche quelle del make up. Cosa va di moda, in fatto di truco, in questo autunno 2022? Colori sobri? Colori sgargianti? Sembra proprio che la tendenza vada più verso questa seconda opzione, infatti, uno dei trucchi più di tendenza di questa nuova stagione è proprio il cosiddetto "galaxy glow", un trucco occhi coloratissimo e super shiny che riprende i colori della galassia con un finish super luccicante. Ma come è nato questo trend e come fare per realizzarlo a casa? Scopriamolo insieme.

Trucco Galaxy glow: tutto quello che bisogna sapere

Così come suggerisce il suo nome, che rimanda, appunto, ai colori della galassia, il Galaxy Glow è un trucco che sta spopolando sempre di più sui social e che ha una sola parola d'ordine: colore. Questo make up, infatti, vuole l'uso di colori sgargianti dal blu elettrico al fuscia, dal giallo al verde scintillante, tutti da abbinare senza paura per un look luminosissimo e che non ha paura di osare. In più, via libera agli ombretti shiny e addio a ogni tipo di sfumatura neutra e, soprattutto, opaca. Questo autunno, infatti, gli occhi delle ragazze brilleranno e, in base al colore dei propri occhi e al sottotono della propria pelle, si potrà giocare tra sfumature più calde o più fredde, l'importante è che più colori vengano messi insieme e non serve per forza sfumare, il bello sta anche nella loro netta separazione, un po' come le scie colorate della galassia.