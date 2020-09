Moda borse autunno-inverno 2020: è tornata la doctor bag

È tornata la docor bag! Le nuove tendenze autunno-inverno in fatto di borse vedono, infatti, il grande ritorno di una handbag del passato: la borsa che si rifà a quelle tipiche dei dottori. Piccola, bombata e una via di mezzo tra estetica e funzionalità, la doctor bag è un vero must-have da rispolverare nell'armadio per uno street style autunnale che si rispetti. Questa tipologia di borsa, infatti, è adatta a un look da giorno perché abbastanza grande da contenere tutto ciò che serve, stilosa ma dalle forme non eccessivamente eleganti. Sarebbe meglio, infatti, non abbinarla ad outfit serali o più eleganti perché potrebbe risultare un po' fuoriluogo.

Tra i vari modelli presenti sul mercato ce ne sono di diversi ma per quanto riguarda i colori della moda autunno 2020 sarebbe meglio optare per dei toni caldi che rimandano alle tonalità tipiche di questa stagione tra cui i rossi intensi, il classico bordeaux, gli aranci e i marroni dai sottotoni caldi.

Come abbinare la doctor bag

Per abbinare al meglio una doctor bag al proprio outift autunnale l'ideale sarebbe quello di optare per dei look monocolore per far spiccare ancora di più il colore e la forma di questo accessorio di stile. Via libera, quindi, ai cappottini bianchi o dai colori tenui come il beige, il giallo senape (ideale con una doctor bag bordeaux) o il grigio chiaro oppure look total black ma in questo caso meglio scegliere una bella doctor bag rosso caldo. Questa borsa è ottima anche su una mantella o un vestitino ma sempre monocolore. Una fantasia troppo particolare, infatti, potrebbe far distrarre gli occhi con il rischio che questa chicca di stile non venga notata. Meglio non rischiare!