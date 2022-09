Power Nap: il segreto per più energia e concentrazione a lavoro

Dormire fa bene non solo ai muscoli ma anche al cervello che ha bisogno di riposo per ricaricarsi ed essere produttivo. In una società che cerca di puntare tutto sul benessere della persona e sulla produttività sul luogo di lavoro dedicare del tempo al riposo diventa necessario. Proprio per questo motivo è nata negli Stati Uniti la pratica del cosiddetto "power nap", letteralmente il "pisolino che dà la carica". Soprattutto per chi fa i cosiddetti "lavori mentali" avere un modo per ricaricare le energie è fondamentale per evitare errori ed eccessivo stress per il cervello. Come fare? Prendendosi una pausa per fare un pisolino. Molte aziende, infatti, si stanno muovendo a riguardo creando spazi in cui i loro dipendenti possano riposarsi e fare il loro power nap. Ma scopriamo tutti i vantaggi di questa pratica.

Power nap: di cosa si tratta?

Il power nap è un pisolino ristoratore, che va da 10 a un massimo di 30 minuti e che aiuta a risolvere i cali di energia e di concentrazione, nonché la diminuzione di produttività e di motivazione. La durata è molto importante: infatti, se superi i 30 minuti rischi di entrare a gamba tesa nella terza fase del sonno, il sonno profondo e senza sogni, per cui al risveglio l’effetto zombie è assicurato. Il power nap, quindi, non è un vero e proprio dormire, ma più un momento rilassante per lasciarsi andare e ricaricare le batterie.

Perché è utile?

In concreto il power nap ti aiuta perché:

aiuta il cervello a lavorare meglio, migliorando la capacità di risolvere i problemi e la produttività;

migliora la concentrazione e l’attenzione;

migliora la memoria, perfetto per chi studia;

migliora l’umore, diminuisce sensibilmente le sensazioni di stanchezza e fatica e riduce i livelli di stress, aiutando quindi anche il cuore, la pressione arteriosa e la gestione del peso.

Dagli Stati Uniti all'Europa

Questa pratica applicata all’ambito lavorativo è nata e si è sviluppata negli Stati Uniti: oggi, a New York, svariati alberghi affittano poltrone per permettere ai lavoratori di riposare prima di tornare al lavoro e anche moltissime aziende, Google prima fra tutte, offrono la possibilità di dormire a lavoro. Il power nap è sbarcato ormai da tempo anche in Europa: in Svizzera e in Gran Bretagna, infatti, alcune aziende mettono a disposizione sul posto di lavoro delle aree adibite al sonnellino dei dipendenti, chiamate sleeping pods.