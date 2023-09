A Caorle si insegna in spiaggia come disostruire le vie aeree nei bambini. Si tratta di un corso gratuito promosso da Federalberghi Caorle e Confcommercio Caorle, con l'Ulss 4 “Veneto Orientale” e il Comune di Caorle, che permetterà ai partecipanti di imparare le manovre da adottare per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Il corso sarà tenuto dai professionisti dell'Heimlich Team dell'Ulss 4 che già in diverse occasioni hanno tenuto lezioni dedicate alle manovre di soccorso nelle località turistiche del litorale del Veneto Orientale.

Come funziona il corso e quando ci sarà

La lezione, aperta a tutti senza necessità di iscrizione, si terrà domenica 24 settembre, alle ore 11.00, sulla spiaggia della Madonnina di Caorle (la spiaggia della Sacheta), in concomitanza con due importanti appuntamenti organizzati dal Comune di Caorle, in modo tale da coinvolgere il maggior numero di persone. Il primo evento è la #Caorle4Women, la corsa ideata per promuovere un messaggio di contrasto alla violenza contro le donne e che permetterà di sostenere l'attività del Centro Anti Violenza “Il Telefono Rosa” di Treviso, la cui partenza è programmata alle ore 10.00 di quella stessa mattina; il secondo è la Festa del Pesce che si concluderà proprio con il pranzo di domenica 24 settembre: dalle 11.00 del mattino si apriranno le cucine allestite sulla spiaggia della Madonnina dell'Angelo e sarà possibile gustare il pesce di Caorle sui tavoli imbanditi sull'arenile.

I genitori che lo desiderano potranno partecipare al corso anche con i propri bimbi. A tutti i partecipanti sarà rilasciata una brochure informativa ed un attestato di partecipazione.

“Federalberghi Caorle e Confcommercio Caorle hanno fortemente voluto questo appuntamento perchè permetterà ai partecipanti di essere pronti a gestire l'emergenza in caso di soffocamento – commentano la Presidente di Federalberghi Caorle, Kay Turchetto ed il Presidente di Confcommercio Caorle, Corrado Sandrin – Vogliamo mettere a disposizione di cittadini e ospiti le nozioni per poter salvare la vita di un bambino. Ringraziamo l'Ulss 4 ed il Comune di Caorle per la fondamentale collaborazione”.

Il corso di domenica 24 settembre è il terzo ed ultimo incontro di un serie di lezioni dedicate a queste particolari manovre “salvavita” che a luglio e agosto aveva visto Confcommercio e Federalberghi Caorle promuovere altri due corsi a Porto Santa Margherita e sulla spiaggia di Ponente a Caorle.