Sedentarietà, quali sono i rischi per la salute e come combatterla

La sedentarietà è uno dei grandi problemi del mondo contemporaneo dove, il lavoro al computer e lo smartworking ha superato il lavoro manuale portando a una netta riduzione del movimento nella quotidianità delle persone. In tantissimi, infatti, stanno ore e ore seduti su una sedia, davanti a uno schermo, a scrivere, digitare, fare calcoli, preparare fogli Excel. Sono pochissime, però, le persone che cercano di bilanciare la loro vita sedentaria con del sano movimento. Muoversi poco, però, può essere deleterio per la salute e portare anche allo sviluppo di diverse patologie alcune anche gravi Quali sono quindi i maggiori rischi della vita sedentaria e quanto tempo bisognerebbe muoversi durante la giornata per recuperare le ore passate nello stare fermi? Scopriamolo insieme.

Quali sono i rischi della vita sedentaria

Sono diversi i rischi per la salute di chi passa dalle 8 alle 10 ore al giorno seduto. Negli anni, infatti, i ricercatori hanno notato un'insorgenza di diverse malattie in questi soggetti sedentari. Tra i rischi maggiori c'è quello dell'obesità e del sovrappeso oltre al diabete, all'ipertensione e altre tipologie cardiovascolari. Tra gli altri rischi c'è anche l'ictus, l'artrosi, l'osteoporosi per non parlare dei tumori e di altre malattie neurodegenerative. Tra le conseguenze della vita sedentaria ci sono anche l'ansia e la depressione.

Quanto tempo bisognerebbe muoversi se si svolge una vita sedentaria

Per ridurre al minimo il rischio di sviluppare patologie causate dalla vita sedentaria bisognerebbe bilanciare le ore passate seduti con del tempo dedicato al movimento. Ma quanto? Secondo uno studio dei ricercatori della Norwegian School of Sport Sciences per bilanciare 10 ore seduti, bisognerebbe praticare almeno 30/40 minuti di attività fisica moderata o intensa al giorno.