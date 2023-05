Come evitare le scottature con i primi soli

Con l'arrivo del caldo e delle prime giornate di sole, pensare alla tintarella diventa d'obblico. Dopotutto, chi non ama quella sfumatura ambrata sulla pelle che solo il sole può darci? Sono tanti i patiti dell'abbronzatura, quelle persone in grado di passare ore e ore sotto il sole per raggiungere il perfetto grado di abbronzatura. Ma quali sono i consigli per abbronzarsi al meglio senza rinunciare alla giusta protezione della pelle dai raggi solari? E come fare a evitare le temibili scottature dei primi soli? Ecco una guida sul modo migliore per ottenere un colorito invidiabile prendendosi allo stesso tempo cura del benessere e della salute della propria pelle.

Come proteggere al meglio la pelle dal sole

Per prevenire i danni provocati dal sole è molto importante, a qualunque età e in qualsiasi occasione di esposizione, utilizzare dei protettivi solari adeguati: la crema solare diventa il cosmetico più importante dell’estate, per un’esposizione al sole controllata e intelligente. È bene, inoltre, scegliere i prodotti foto-protettivi adeguati alla propria pelle ed esporsi al sole gradualmente, seguendo alcune semplici regole: sarà così possibile preservare il benessere della pelle e al contempo ottenere una tintarella perfetta. Il prodotto solare più adeguato alle proprie esigenze deve soddisfare diversi criteri oggettivi e soggettivi. Dal punto di vista cosmetico, dev'essere:

in grado di proteggere da tutte le radiazioni ultraviolette (UVB, UVA corti e UVA lunghi);

fotostabile (cioè non modificarsi con la luce);

sicuro, non tossico e non irritante;

resistente all'acqua e al sudore;

di facile applicazione e gradevole sulla pelle.

Un altro fattore che può influenzare l'efficacia della protezione solare è il fototipo. I soggetti con pelle chiara caucasica (soprattutto le persone con lentiggini e capelli biondi o rossi) dovranno essere particolarmente attenti nell'applicazione della protezione solare (o schermare la loro pelle con abiti e cappelli).

I consigli per evitare le scottature