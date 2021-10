Gravidanza isterica: cos'è e come si riconosce

Tra le sindromi che colpiscono il mondo femminile ce n'è una molto particolare e abbastanza rara ma certificata, si tratta della cosiddetta gravidanza isterica (o anche pseudociesi) che fa sì che la donna creda di essere incinta senza che si sia un effettivo concepimento. Si tratta non solo di una convinzione a livello mentale della donna ma una vera e propria patologia fisica a cui si associano sintomi veri e propri della gestazione, come la nausea, che possono simulare, appunto, una gravidanza e far credere alla donna di essere incinta. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le cause e quali i sintomi di una gracidanza isterica.

Gravidanza isterica: cos'è, le cause e le cure

Le cause della gravidanza isterica sono di natura psicosomatica. La donna colpita da questa patologia manifesta sintomi fisici assimilabili a quelli di una gravidanza vera e propria pertanto si convince di essere incinta. Sarà solo il test di gravidanza e la visita ginecologia ad accertare la mancata fecondazione ma, sorprendentemente, questa patologia provoa anche un cambio di dimensioni dell'utero. La pseudociesi ha origine da meccanismi psicologici e neuroendocrini che cambiano l'equilibrio del corpo e della mente della donna. Quando si manifesta la gravidanza isterica? Quando c'è un grande desiderio di diventare mamma da parte di una donna ma c'è un impedimento affinché questo avvenga. Allo stesso tempo, questa patologia può manifestarsi anche quando il desiderio è esattamente l'opposto e quindi di ha una fortissima paura di essere incinta e non lo si desidera. Superare questo disturbo psicologico è possibile con l'aiuto psicoterapeutico che insegna a vivere il desiderio o non desiderio di maternità in modo equilibrato.

Come ci si accorge di una gravidanza isterica? I sintomi

I sintomi della gravidanza isterica sono sia psicologici che fisici e associabili a quelli di una gravidanza vera e propria come: