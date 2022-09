Depressione e ansia post partum, a soffrirne è 1 donna su 5 (i sintomi)

Quasi una donna su 5 soffre di depressione post partum o ansia durante la gravidanza. A dirlo è l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che allarma sull'aumento della percentuale di donne che, dopo un figlio o in gravidanza, sono costrette a vivere momenti di precaria salute mentale. Circa il 20% di queste donne, inoltre, nell'anno successivo al parto arriva anche ad avere pensieri suicidi e compiere atti autolesionistici. Ma cos'è la depressione post parto e come fare per riconoscerla e affrotarla in tempo? Scopriamolo insieme.

Depressione Post Parto: cos'è e quali sono i sintomi

La depressione post partum è una tipologia di depressione unipolare che può presentare diversi sintomi che dal primo mese o dal primo anno di nascita del bambino possono insinuarsi e durare a lungo se non curati in tempo, nonché causare un periodo di insofferenza per la mamma e il bambino stesso.

Sintomi

Tristezza e sconforto prolungati che non hanno cause specifiche o giustificazioni

Mancanza di forza e mancanza di vogli di accudire il bambino

Scarsa voglia di svolgere qualsiasi tipo di attività che prima portava piacere

Umore altalenante e pianti improvvisi

Desiderio di stare da soli da familiari, amici e dal proprio bambino

Variazioni nell'appetito

Frustazione

Irritabilità

Ansia

Pensieri negativi

Calo del desiderio sessuale

Nelle forme più gravi si possono avere:

Allucinazioni

Disorientamento

Paranoia

Comportamenti rischiosi per la vita del bambino

Se ci si dovesse accorgere di avere uno o più di questi sintomi la cosa più importante da fare è contattare un professionista e, in caso di necessità, passare un momento di separazione dal proprio bambino finché non si saranno risolti i propri problemi e non sarà in alcun modo messa a rischio la sua vita.