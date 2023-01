Quanti organi vengono donati ogni anno?

In Italia aumentano sempre di più le donazioni di organi e nel 2022 sono state raggiunte cifre da record. Nel 2022, infatti, si contano ben 1800 donazioni con un aumento anche dei trapianti, pari a 3887, un risultato impressionante. Il trend è in aumento già dal 2021 e fa sì che l'Italia sia ai primi posti in Europa per quanto riguarda trapianti e donazioni di organi.

A rivelare i dati relativi al numero di trapianti e donazioni svolte lo scorso anno è stato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci in occasione della presentazione del report sull’attività di donazione e trapianti relativi al 2022 elaborato dal Centro nazionale trapianti.

Nonostante i dati siano buoni, il ministro ci ha tenuto a specificare che sono ancora molti i pazienti in attesa di un trapianto di organo nel nostro Paese e ha sottolineato quanto sia importante continuare a investire sulla sensibilizzazione alla donazione di organi. Schillaci, inoltre, ha annunciato che quest’anno la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti si terrà domenica 16 aprile e proprio in questa occasione partirà una nuova campagna di sensibilizzazione sul tema.

I dati