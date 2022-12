Quanto influisce l'alimentazione sulla fertilità

C'è una strettissima correlazione tra la fertilità e l'alimentazione. Anche se spesso non ci si pensa, ciò che mangiamo è in grado di avere un impatto molto forte sul corretto funzionamento del nostro organismo e anche sulla propria fertilità. Quando si sta cercando di avere un bambino e si notano dei problemi è molto importante analizzare l'alimentazione e scegliere dei percorsi nutritivi che possono dare una mano a mantenere alta la propria salute riproduttiva.

Alcuni cibi, infatti, possono dare una mano al proprio corpo anche se non si può certo dire che l'alimentazione è la cura contro l'infertilità. Una cosa è certa, però, ciò che si mangia può influenzare positivamente o negativamente la propria capacità di concepimento. Una dieta ricca di grassi insaturi, verdure, pesce e cereali integrali, sia per quanto riguarda gli uomini che le donne, può aiutare il corpo a essere fertile mentre un'esagerazione di grassi saturi e zuccheri può causare o aiutare l'infertilità.

Stare attenti a cosa si mangia è quindi fondamentale non solo in tutto il corso della vita ma soprattutto nel caso in cui si volesse avere un figlio.

Le sostanze nutritive pro fertilità

Quando si parla di benessere della propria salute riproduttiva ci sono alcuni nutrienti che sono fondamentali come, ad esempio, il folato o acido folico utile per la formazione e la riparazione del DNA, produzione di globuli rossi ma anche sviluppo del feto durante la gravidanza. Se assunto correttamente, il folato può incidere positivamente sulla fertilità e ridurre anche i casi di aborto spontaneo.

Oltre al folato svolge un ruolo importante anche la viamina B12 per la salute di cuore e sistema nervoso, più vitamina b 12 è nel proprio organismo e minori saranno i problemi di ovulazione. Anche i grassi omega-3 sono fondamentali.