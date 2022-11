Se si hanno le idee chiare quando si ha a che fare con i bambini piccoli, da adulti diventa difficile cercare di capire quando sarebbe corretto andare a dormire. Quando coricarsi la sera? A quale ora sarebbe meglio buttarsi a letto e quali potrebbero essere le conseguenze di un orario sbagliato di inizio del riposo? Per rispondere a questa domanda facciamo affidamento a uno studio che ha rivelato qual è l'orario giusto per andare a dormire per evitare problemi cardiaci.

A che ora andare a dormire per evitare problemi al cuore

L’orario ottimale per andare a dormire al fine di evitare di avere rischi per la salute del proprio cuore, secondo uno studiio medico, sarebbe tra le 22 e le 23. Il calcolo è stato fatto da una ricerca inglese che ha dimostrato che andare a dormire in fasce orarie diverse da quella appena citata potrebbe aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Ma perché andare a dormire tra le 22 e le 23 di sere favorirebbe la salute del cuore? Bisogna specificare che il corpo umano è regolato da un orologio biologico di 24 ore, il cosiddetto ritmo circandiano che regola il funzionamento sia del corpo che della mente.

Mettere a rischio questa alternanza sonno-veglia spostando di tanto l'orario di riposo rispetto al normale ridurrebbe drasticamente la qualità del sonno, altererebbe la temperatura corporea e la pressione sanguigna portando all'aumento di rischio di malattie cardiovascolari.

Dunque bisognerebbe andare a letto all'orario giusto, né prima, né dopo.