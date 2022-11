Cosa accade se non si pulisce mai l'ombelico

È una delle parti del corpo più affascinanti e particolari di cui spesso però ci si dimentica, soprattutto quando si parla di pulizia. Stiamo parlando dell'ombelico che, spesso, ci si dimentica che, proprio come tutte le altre parti del proprio corpo, andrebbe lavato accuratamente. L'ombelico, infatti, così come le altre piege della pelle, può raccogliere pelle morta, sudore e anche batteri diventando, così, terreno fertile per brutte infezioni.

Da uno studio del 2012, infatti, è stato scoperto che l'ombelico presenta in media circa 67 tipologie di batteri. Togliere lo sporco da questa parte del corpo, quindi, diventa necessario e importantissimo. Trascurare la sua pulizia pul anche causare cattivi odori.

I rischi di una cattiva pulizia dell'ombelico

Infezioni: il primo grande rischio di una cattiva o inesistente pulizia dell'ombelico sono, infatti, le infezioni causate dalla colonizzazione di funghi e batteri sulla pelle.

Infiammazione dell'ombelico (onfalite): a causa del sebo in eccesso e della pelle morta insieme ad altri detrici accumulati. Se trascurata quest'infezione può portare alla formazioni di cisti o addirittura alla setticemia.

Cattivo odore

Onfaloliti: un accumule di celule morte e sebo.

Quanto spesso pulire l'ombelico

Se vi state chiedendo ogni quanto bisogna pulire l'ombelico bisogna specificare che non c'è una regola vera e propria ma generalmente una o due volte a settimana per ridurre il rischio di infezioni.