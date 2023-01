Quanti caffè si possono bere al giorno se si ha la pressione alta?

Ah, il caffè, la bevanda preferita dagli italiani. Da bere caldo, comodo e in compagnia, questa bevanda è da sempre il simbolo della colazione italiana o del break post pranzo al bar insieme ai colleghi di lavoro. C'è chi lo preferisce lungo, chi corto, chi macchiato e chi decaffeinato ma una cosa è certa, il caffè è un alimento a cui gli italiani non rinuncerebbero mai. Ma cosa accade se si soffre di pressione alta? Quanti caffè si possono bere in questo caso? Se alcune tazzine di caffè al giorno non hanno particolari effetti su una persona in salute, le cose cambiano nel caso di pressione alta dove il caffè diventa un elemento di aumento di rischio di infarto e ictus. Ma cerchiamo di capire quanti caffè sono concessi al giorno a chi soffre di pressione alta.

Sono tanti i benefici del caffè, questa bevanda, infatti, è antiossidante ma la caffeina che contiene può essere un vero e proprio ostacolo per alcune funzioni dell'organismo come la regolazione del sonno e la salute cardiovascolare.

Al riguardo, infatti, è stata fatta una ricerca, da parte di un gruppo di ricercatori giapponesi, pubblicata sul Journal of the American Heart Association dove è stato provato che chi ha una pressione sanguigna molto alta dovrebbe limitare di molto il consumo di caffè durante la giornata. Anche solo due tazze di caffè, infatti, possono far aumentare il rischio di infarto o altre malattie cardiovascolari.

Bisogna precisare, però, che la ricerca è stata effettuata con le misurazioni americane, quindi, tenendo conto che la tazza di caffè sia quella grande e non quella piccola dell'espresso. Quindi, bevendo in Italia, quasi esclusivamente caffè ristretto si può bere qualche caffè in più.