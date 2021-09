Cos'è la cistite interstiziale e quali sono i suoi sintomi

La cistite interstiziale è una malattia che colpisce prevalentemente le donne e che causa un forte dolore pelvico con una conseguente alterazione della funzione urinaria. Si tratta di una patologia che intacca non solo la corretta funzionalità di questo apparato ma che causa problemi anche a livello intestinale e nei rapporti sessuali. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire come riconoscerla e trattarla.

Cistite interstiziale: i sintomi

Come si riconoscee una cistite insterstiziale? I sintomi a cui fare attenzione sono i seguenti, perché se presa per tempo, questa malattia cronica può essere curata evitando che lo strato interno della vescica si vada a perdere con il tempo e che questa diventi più sensibile al dolore.

urgenza nella minzione

maggiore frequenza di minzione rispetto al solito

incontinenza

dolore pelvico

Da cosa è causata la cistite interstiziale

Ci sono dei comportamenti che possono influenzare in bene o in male la funzionalità della vescica. La dieta, infatti, ha un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Gli alimenti da evitare, infatti, sono quelli particolarmente acidi come i pomodori, gli alcolici, le bevnde gassate, gli agrumi. Un altro aspetto importante è la temperatura. La vescica, infatti, è sensibile al freddo ma anche al caldo eccessivo. Meglio ricreare ambienti a clima mite che non facciamo infiammare quest'organo, evitando la formazione di questa patologia.

I rimedi per la cistite insterstiziale

Questa malattia può essere tenuta sotto controllo permettendo di vivere una vita normale. Avere una diagnosi precoce è la cosa più importante ma, una volta ottenuta, ci sono diversi approcci per non peggiorare le cose. Tra i trattamenti utilizzati c'è quello con l'acido ialuronico, elemento importante per la protezione della vescica che va ripetuto anche più volte al mese.