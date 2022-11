Quali sono i sonniferi naturali (per chi ha problemi ad addormentarsi)

Sono tantissime le persone che soffrono di insonnia, privazione del sonno o altri disturbi legati al momento della giornata il cui il corpo dovrebbe ricaricare le proprie batterie dormendo. Non dormire abbastanza, infatti, può causare diverse patologie e aumentare il rischio di infiammazioni e malattie creando problemi anche nella propria vita diurna che, senza il sonno adeguato, risulterà molto difficile da gestire. Se non si riesce a risolvere questi problemi con nuove abitudini che potrebbero migliorare il proprio sonno e non si vuole ricorrere a medicinali, si possono provare i cosiddetti sonniferi naturali, cioè quelle erbe e piante che hanno proprietà in grado di rilassare e favorire l'addormentamento.

Conseguenze dei disturbi del sonno

Scarsa reattività

Sonno diurno

Problemi di concentrazioni

Stanchezza fisica

Dolori muscolari

Stress

Irritabilità

Umore altalenante

Migliori sonniferi naturali per dormire bene

Per rimediare con prodotti naturali ai propri disturbi del sonno si può provare a utilizzare tisane, integratori o estratti a base di alcune erbe che hanno proprietà sonnolenti. Tra questa la valeriana, la passiflora, il tiglio e anche la melissa. Queste erbe, infatti, aiutano a ristabilire un equilibrio e a placare lo stress permettendo di dormire senza troppi problemi.

La valeriana ha un grande effetto calmante e rilassante e la passiflora è in grado di ridurre la sensazione di angoscia. La melissa, in più, aiuta con il nervosismo e l'affaticamento mentale.

Anche il magnesio è un minerale ideale da introdurre in questi casi per rilassare i muscoli e ridurre lo stress.