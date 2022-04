Salute della donna: visite gratis negli ospedali di Venezia

Torna anche quest'anno la giornata nazionale della salute della donna il prossimo 22 aprile e in occasione di questa ricorrenza gli ospedali della Ulss 3 Serenissima offrono la possibilità di effettuare visite gratuite e incontri informativi su prevenzione e cura al femminile. Si tratta della settima edizione dell'(H) Open Week, una settimana tutta dedicata alla donna e alla sua salute ordanizzata a cura della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,.

Dal 20 al 26 aprile, gli ospedali che aderiscono all'iniziativa dei Bollini Rosa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche: dalla cardiologia alla dermatologia, dalla ginecologia alla medicina della riproduzione, senologia, urologia ed altro.

Le iniziative negli ospedali della Ulls 3 Serenissima

Ospedale dell'Angelo

All'Ospedale dell'Angelo di Mestre partecipa all'iniziativa l'Ostetricia e Ginecologia: nella giornata di mercoledì 20 aprile offrirà visite ostetriche e colloqui dedicati alla prevenzione dei disturbi del pavimento pelvico. Le donne interessate possono aderire previa prenotazione, da effettuare telefonando dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 041.9658580, fino ad esaurimento delle disponibilità. La sede della visita sarà concordata all'atto della prenotazione.

Ospedale SS. Giovanni e Paolo

All'Ospedale di Venezia aderiscono all'iniziativa l'Ostetricia e Ginecologia e la Breast Unit, che hanno entrambe come target la prevenzione dei tumori femminili, della sfera ginecologica e del tumore al seno, con l'obiettivo di sensibilizzare le donne alla attività di prevenzione primaria (igiene e stili di vita corretti) e secondaria (adesione allo screening, controllo dei fattori di rischio in particolare della familiarità, autoesame del seno).

Gli specialisti della Breast Unit effettueranno colloqui/incontri individuali informativi giovedì 21 aprile, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, presso gli ambulatori della Breast Unit (Senologia), situati al piano terra del Padiglione Jona. E' necessaria la prenotazione che si effettua telefonando allo 041.529 4459, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, fino ad esaurimento delle disponibilità.

Gli specialisti dell'Ostetricia e Ginecologia diretta dal dottor Gianluca Cerri, effettueranno le visite venerdì 22 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso gli ambulatori della Ostetricia e Ginecologia, al piano terra del Padiglione Jona. E' necessaria la prenotazione che si effettua telefonando allo 041.529 4459 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, fino ad esaurimento delle disponibilità.

Ospedale di Dolo

L'Ospedale di Dolo propone una serie di iniziative così articolate:

- colloqui dietetico-nutrizionale per menopausa, che si svolgono mercoledì 20 aprile, dalle 9.00 alle 12.00, presso Villa Massari, con prenotazione telefonando allo 041.5133413/305;

- visite e colloqui in presenza per la prevenzione della menopausa, mercoledì 20 aprile, dalle ore 14.00-19.00, presso l'Ambulatorio Ginecologia al V piano: prenotazione allo 041.5133346 telefonando dal lunedì al giovedì in orario 8.30-12.30;

- venerdì 22 aprile presso il Centro Antidiabetico, edificio 1 poliambulatori, dalle 10.00 alle 14.00 saranno a disposizione delle donne utenti medici diabetologi specialisti e infermieri dedicati ad attività educative diabetologiche; verranno forniti consigli a donne in gravidanze con diabete gestazionale, o che si trovano in particolari situazioni di disglicemia e/o diabete mellito. Non è necessaria la prenotazione;

- venerdì 22 aprile sarà possibile effettuare una spirometria dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nell'edificio 1 poliambulatorio, Ambulatorio 4. Prenotazioni allo 041.5133338 o scrivendo a pneumologia.dolo@aulss3. veneto.it.

Ospedale di Mirano

All'Ospedale di Mirano si svolgono le seguenti iniziative:

- mercoledì 20 aprile, dalle 14.30 alle 18.00, nel poliambulatorio di Ginecologia, Edificio 10, ingresso A, si svolgeranno consulenza sul tema della contraccezione rivolta a donne dai 18 ai 45 anni, presente una ginecologa affiancata da un'ostetrica, con attenzione alle caratteristiche specifiche della donna. Ci si prenota telefonando allo 041.5794701 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

- giovedì 21 aprile, in orario 10.00-14.00, all'Ospedale di Noale, presso il Servizio di Diabetologia, piano terra, saranno a disposizione delle donne medici specialisti diabetologi, e infermieri dedicati ad attività educative diabetologiche; verranno forniti consigli a donne in gravidanza con diabete gestazionale, e a donne affette da diabete mellito o altre forme di disglicemia. Non è necessaria la prenotazione;

- giovedì 21 aprile, in orario 9.00-12.00, nell'edificio 14, piano 1°, si svolgono consulenza nutrizionali per donne in menopausa. Occorre prenotarsi telefonando allo 041.5794145/4352 o scrivendo a dietetica.mirano@aulss3. veneto.it;

- martedì 26 aprile, in orario 9.00-12.45, presso gli ambulatori di cardiologia al piano terra, edificio 19, sarà possibile effettuare una visita cardiologica con elettrocardiogramma e misurazione della pressione arteriosa: l'iniziativa è rivolta a donne tra i 40 e i 60 anni senza precedenti cardiologici. Occorre prenotarsi telefonando allo 041.5794280 dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Ospedale di Chioggia

All'Ospedale di Chioggia aderisce all'iniziativa il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, nelle giornate 20, 21, 22 e 26 aprile, con visite e colloqui. Si tratta di incontri dedicati alle donne con ruolo di care giver che si sono trovate e più esposte a fattori di rischio per patologie psichiatriche di genere, tra cui donne delle famiglie colpite dagli effetti diretti e indiretti della pandemia di Covid 19 e le donne ucraine in Italia che vivono il dramma della guerra o assistendo i parenti a distanza o facendosi carico materialmente in Italia. Le visite si svolgono nelle giornate suddette dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso il Centro di Salute Mentale di Chioggia, in via Granatieri di Sardegna 118/A. Per prenotare, telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 al numero 041.5572141, fino ad esaurimento delle disponibilità.

Ospedale di Portogruaro

All’ospedale di Portogruaro il 20 aprile verrà allestito uno stand informativo nell’area d’ingresso; sempre in questo ospedale il 20 e 21 aprile, nell’aula Valentino Moro, dalle ore 15.00 personale medico e ostetrico presenterà le attività e i servizi offerti dall’ostetricia, sarà inoltre possibile visitare il punto nascite.

Ospedale di San Donà di Piave

All’ospedale di San Donà di Piave il 20 aprile alle ore 14.00 nell’aula Girardi verrà presentato il team di senologia dell’Ulss4. Alle ore 18.00, sempre in aula Girardi, si terrà un incontro dal tema “La ginecologia in età adulta: prevenzione e cura dei tumori ginecologici e trattamento del prolasso uterino”. Il 21 aprile, sempre all’ospedale di San Donà, aula Girardi, alle ore 18.00 si terrà l’incontro dal tema “Quale diagnosi prenatale oggi?”.