Perché quando ci si allena il viso diventa rosso?

Vi siete mai chiesti come mai, quando si fa uno sforzo, come allenarsi, il nostro viso diventa rosso? È molto comune, infatti, un particolare rossore sul viso nel momento in cui ci si allena con una certa intensità. Questa reazione del corpo, infatti, è fisiologica e non deve destare preoccupazioni nelle persone che la notano sul proprio viso. In più, chi ha la pelle chiara è molto più soggetto a questi tipi di arrossamenti facciali ma quando il rossore è particolarmente forte e persistenze e viene accompagnato anche da altri disturbi potrebbero esserci dei problemi più profondi legati alla circolazione. Ma entriamo più nel dettaglio.