Campiello Giovani, anche una 19enne di Mirano tra i 25 semifinalisti

La manifestazione giunge nel 2021 alla sua 26ª edizione. Sono in tutto 200 gli aspiranti scrittori che hanno partecipato alle selezioni con il proprio racconto

Si chiama Eleonora Laura Pasqualetto, ha 19 anni ed è originaria di Mirano. Alla pari di altri 24 giovani è stata scelta tra i semifinalisti del Premio Campiello Giovani, giunto nel 2021 alla sua 26ª edizione e rivolro ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni di tutta Italia (ma anche residenti all'estero). La giuria di selezioni li ha scelti tra più di 200 aspiranti scrittori, che hanno inviato il proprio racconto tra ottobre 2020 e gennaio 2021.

I semifinalisti del Campiello Giovani 2021 provengono da: 2 dall’Abruzzo, 2 dalla Campania, 2 dal Lazio, 7 dalla Lombardia, 2 dalle Marche, 1 dal Piemonte, 1 dalla Sardegna, 1 dalla Toscana e 7 dal Veneto. Con la selezione si è chiusa la prima fase del concorso che vedrà il suo culmine a settembre, quando il vincitore del Campiello Giovani verrà proclamato e premiato in occasione della cerimonia conclusiva del Premio Campiello. Ad aprile invece, verrà annunciata la cinquina finalista.

Il concorso prevede tre fasi di selezione: la prima è affidata a una Giuria di Selezione, composta da 12 giurati (finalisti e vincitori delle passate edizioni del Campiello Giovani, del vincitore delle Olimpiadi di Italiano 2020 e lettori di case editrici), incaricata di scegliere 25 racconti tra tutti quelli ammessi al concorso. La seconda fase, invece, è affidata ad un comitato tecnico, composto da esperti del settore, per la selezione dei cinque finalisti. Il vincitore viene infine decretato dalla giuria dei letterati del Premio Campiello, in concomitanza con la cerimonia finale.

Anche quest'anno si rinnova la collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria, grazie alla quale verrà assegnata una menzione speciale per il miglior racconto che ha trattato il tema della cultura di impresa nella sua accezione più ampia. Altre due le menzioni speciali che potranno venire attribuite ai racconti in gara sono quella dedicata alle tematiche legate alla sostenibilità sociale e/o ambientale e uno speciale riconoscimento ad un testo che avrà trattato il tema del viaggio, in collaborazione con Trenitalia, vettore ufficiale del Premio.

Tutti i 25 semifinalisti del Campiello Giovani 2021