Premio Campiello dedicato a Daverio, Baricco riceve il riconoscimento alla carriera | LIVE

Non poteva essere diversamente: la serata finale del Premio Campiello, nella splendida cornice di Piazza San Marco, si è aperta nel ricordo di Philippe Daverio, storico componente della giuria dei letterati, scomparso tre giorni fa. È spettato a Ermanno Paccagnini, docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea, all'Università "La Cattolica" di Milano, leggere il saluto commosso dei suoi compagni di viaggio.

Nel ricordo di Daverio

«Ora che Philippe ci ha lasciati è inutile dire che la giuria dei letterati del premio Campiello non sarà più la stessa. Le riunioni di giuria, con lui, diventavano riunioni tra amici, in cui non mancavano umorismo, aneddoti, curiosità dell'intellettuale. Sono doni che porteremo con noi e che colpivano chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Daverio incarnava un'idea di cultura come idea di pensiero; guardava di sbieco il mondo, cogliendone l'assurda follia. Un'idea in cui arte e scienza erano professione senza mai smettere di essere gioco, acrobazia della scienza. Da parte dei tuoi amici della giuria dei letterari del premio campiello, fai buon viaggio».

La serata è proseguita con la girandola degli autori in gara, intervistati dalla padrona di casa, Cristina Parodi:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Patrizia Cavalli con Con passi giapponesi (Einaudi)

con Con passi giapponesi (Einaudi) Sandro Frizziero con Sommersione (Fazi Editore)

con Sommersione (Fazi Editore) Francesco Guccini con Trallumescuro. Ballata per un paese al tramonto (Scrittori Giunti)

con Trallumescuro. Ballata per un paese al tramonto (Scrittori Giunti) Remo Rapino con Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (minimum fax)

con Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (minimum fax) Ade Zeno con L’incanto del pesce luna (Bollati Boringhieri)

Le presentazioni dei romanzi e degli autori in gara sono state intervallate dalla premiazione dello scrittore Alessandro Baricco con il riconoscimento alla carriera e di Veronica Galletta, premio opera prima con Le Isole di Norman.

La diretta