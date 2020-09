Michela Panichi vince il Campiello Giovani con "Meduse"

Meduse di Michela Panichi è il racconto vincitore del Premio Campiello Giovani 2020. L'annuncio ufficiale questa mattina, 5 settembre, in occasione della conferenza stampa che precede la serata di premiazione in Piazza San Marco, al Palazzo Franchetti di Venezia, alla presenza dei finalisti Francesco Guccini, Sandro Frizziero, Patrizia Cavalli, Remo Rapino e Ade Zeno.

Ad aprire la conferenza è stata il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro. «La scelta di aprire il Campiello alla piazza, - ha commentato Carraro - non era scontata e scontato non era nemmeno che si tenesse l'evento per celebrare il vincitore. La piazza è stata una mia idea, mi piaceva che questo tipo di eventi fossero condivisi col pubblico». Il desiderio di Carraro era che il premio uscisse dai palazzi, e si mescolasse con il pubblico, specie in un periodo come questo segnato dallo shock del coronavirus. «Un ricordo doveroso - ha concluso Carraro - va a Philippe Daverio (scomparso nei giorni scorsi), un grande amico del Campiello; è stato un attore protagonista nel panorama culturale italiano, ma quello che ci mancherà di più sarà il suo lato umano».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Potrebbe interessarti: