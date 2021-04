"Immagini incerte": il workshop fotografico online rivolto agli under 25

Immagini incerte è il workshop fotografico rivolto a giovani under 25 ideato da B-r-o-d-o nel contesto del Lago Film Fest, il Festival Internazionale di Cinema Indipendente della provincia trevigiana. Si tratta di un laboratorio online di tre giorni condotto dal visual artist Agostino Artese, dove i partecipanti avranno la possibilità di reinterpretare, rimettendole in atto, immagini e fotografie tratte dai loro archivi personali.

Il workshop indagherà il tema dell’archivio e dell’isolamento: l’obiettivo principale è quello di valorizzare le opere visive di tanti artisti che hanno saputo trasformare le difficoltà del periodo pandemico in una nuova opportunità artistica. Grazie alla rilettura di vecchi appunti, guardando alcuni scatti accantonati e lasciandosi trasportare dalle sensazioni che un’opera passata fa emergere nel presente, il workshop intende valorizzare questo materiale artistico: durante i tre incontri previsti, le opere di ogni corsista verranno infatti lette, rilette e ricontestualizzate, facendo diventare i propri archivi personali una fonte creativa. Alla fine del percorso, il workshop si tradurrà inoltre in un'azione collettiva coordinata da Agostino Artese e presentata da B-r-o-d-o, l'iniziativa che, attraverso laboratori e residenze artistiche, punta ad una riflessione critica e progettuale del territorio.

Il programma del laboratorio online

Domenica 2 maggio

14:00-15:30

Introduzione e presentazione della ricerca artistica di Agostino Artese e assegnazione di un primo progetto di creazione di un lavoro personale, partendo da immagini proprie con la possibilità di aggiungerne altre sul tema dell’isolamento.

Domenica 9 maggio

14:00-15:30

Revisione dei progetti realizzati e assegnazione del secondo progetto: unendo e rielaborando i lavori realizzati da tutti i partecipanti, si produrrà un lavoro finale che sia la somma di tutti i lavori precedenti ma, a livello qualitativo, che sia la trasformazione in qualcosa d’altro, un nuovo oggetto, carico di senso.

Domenica 16 maggio

14:00-15:30

Revisione del progetto finale.

Il laboratorio costerà 60 euro. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 19 aprile – per un minimo di 10 partecipanti e un massimo di 20 – tramite compilazione del modulo online.



Saranno rese disponibili borse di studio per gli studenti iscritti alle scuole convenzionate al progetto. A conclusione del workshop, inoltre, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a tutti gli iscritti. Per partecipare verranno richiesti una breve presentazione personale, una foto da cui ci si sente rappresentati, una buona connessione internet e un programma base di editing.

Per maggiori informazioni contattare Giovanna Pesce, referente del progetto.

