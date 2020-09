5 idee per decorare le pareti della camera da letto

Volete dare un tocco in più alla vostra camera da letto troppo spoglia? Scegliere delle decorazioni per le pareti in grado di far risaltare l'ambiente della stanza più intima e personale della casa è un modo per dargli uno stile in linea con i propri gusti e un aspetto sempre bello e ordinato. Ecco allora qualche consiglio di interior design su come muoversi per decorare al meglio le pareti della propria camera da letto. Ce n'è per tutti i gusti!

Giardini verticali

Una delle ultime mode in quanto a giardinaggio ma anche design di interni è il giardino verticale. Scegliere di addobbare le pareti di casa con piante disposte in vasi particolari, anche in vimini o porcellana sfiziosa è un modo per dare quel tocco di verde, di colore e di classe a una parete bianca e spoglia. In più, scegliendo le piante da camera da letto più adatte, si potrà non solo abbellire l'ambiente ma anche pulire l'aria da fastidiose e poco salutari sostanze nocive.

Giochi di luce

Per dare un tocco di stile a una parete monocolore di una camera da letto si può scegliere di giocare con le luci per creare dei chiaroscuri in grado di far sembrare gli spazi più profondi e movimentati. Basta scegliere delle lapade da terra nello stile dell'arredamento della propria camera e abbinarle a piccole abajour da comodino giocando con luci calde e fredde a seconda delle proprie preferenze.

Carta da parati e stencil

Scegliere di applicare una carta da parati con stampe o disegni è un trucco per dare un tocco di personalità alla propria stanza. L'importante è non esagerare e magari scegliere di decorare una sola parete, meglio se quella dietro il letto. A seconda del proprio gusto si può segliere tra frasi d'ispirazione, disegni, opere d'arte famose o paesaggi. Il risultato è senza dubbio assicurato.

Combinazioni di specchi

Gli amanti degli specchi e dell'estetica possono scegliere di applicare sulle pareti della propria stanza più specchi di diverse dimensioni e stili. Dai più piccoli ai più grandi, gli specchi non solo daranno movimento e personalità alla stanza ma anche profondità. È un suggerimento di stile, questo, soprattutto per quelle camere da letto di piccole dimensioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quadri scomposti

Una delle mode più usate negli ultimi anni per la decorazione delle pareti di casa sono i quadri scomposti. Basta scegliere l'immagine che più piace, da paesaggi a opere d'arte famose per dare quel tocco in più a una parete di un unico colore. Meglio, però, non esagerare, basta decorare un'unica parete e scegliere, quindi, un'unica immagine da appendere al muro.