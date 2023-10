Come arredare la propria casa in perfetto stile autunnale

Con l'arrivo dell'autunno arrivano le prime foglie secche, gli ortaggi di stagione, tornano i campi di zucche amatissimi da adulti e bambini e torna anche una grande voglia di rendere il proprio ambiente di casa in linea con la stagione che stiamo vivendo. Se volete, quindi, ricreare una perfetta atmosfera autunnale in casa, ecco come fare. Via libera a colori, ortaggi decorativi, qualche dettaglio fai da te e l'autunno entrerà anche in casa vostra.

Date spazio ai colori d'autunno, dal giallo all'arancione

A rendere l'autunno una delle stagioni più amate tra tutte sono i colori. Quelle sfumature di arancio, rosso, giallo di cui si tingono le città e che creano quell'atmosfera magica dalle tinte rossastre è una vera meraviglia. Allora perché non portarla anche dentro casa? Scegliete dettagli dai colori caldi e autunnali, aggiungete candele, oggetti fai-da-te creati con foglie, prendete qualche bella zucca e usatela come arredo e il gioco sarà fatto.

La scelta dei materiali giusti: il legno vince su tutto

L'autunno è la stagione più intima e accogliente dell'anno quindi, anche i materiali usati per l'arredamento di casa devono rispecchiare questa caratteristica e tra tutti il legno è senza dubbio il materiale più accogliente e "caldo" da avere in casa. Comprate dei tavolini in legno o delle piccole librerie da costruire anche con pedane di pallet. Aggiungete elemtni naturali come pigne, rami o foglie secche e vedrete che l'autunno entrerà in casa vostra.

Fatevi ispirare dalla natura

Usare elementi naturali per arredare casa in stile autunnale è sicuramente la scelta giusta. Raccogliete pigne, foglie, zucche o noci e posizionatele su mensole, tavole, o librerie. Spendendo poco si avranno ottimi risultati dal punto di vista estetico e non solo.