Arredamento vintage: come decorare casa in stile rétro

Arredare casa vuol dire esprimere la propria personalità. C'è chi ha gusti classici, chi sceglie di optare per uno stile moderno e chi ha una passione per tutto ciò che riguarda il passato. Per tutti gli appartenenti a quest'ultima categoria, ecco qualche consiglio su come arredare casa in stile vintage e dare a ogni stanza un look rétro in grado di riportarvi con un solo sguardo indietro nel tempo.

Cura dei dettagli

Una delle prime cose da tenere presente per un arredamento vintage è la cura dei dettagli che non va ad ogni modo trascurata. La prima cosa da fare è capire quale tipologia di stile vintage si vuole ricreare nella propria abitazione in quanto gli anni venti, cinquanta e settanta si contraddistinguono per caratteristiche diverse. Una casa vintage deve quindi avere i suoi anni di riferimento senza mischiare gli stili per non creare confusione. Oltre a scegliere gli arredi e i complementi va fatta attenzione ai colori e i tessuti giusti. Gli amanti degli anni ‘20 non possono rinunciare ad alcuni elementi tipici dell’Art decò come complementi d’arredo in ferro battuto. Chi preferisce lo stile anni '50 non potrà rinunciare a stampe con pin-up, mentre chi predilige i rivoluzionari anni ’70 difficilmente resisterà a stampe optical e allo stile psichedelico.

L'importanza dei colori

Per arredare la propria casa in stile vintage i colori sono molto importanti. Per prima cosa bisogna scegliere la tinta giusta per le pareti che sarà il punto di partenza per la scelta successiva degli arredi che dovranno adeguarsi a tali tonalità senza risultare fuori luogo. Per dipingere le pareti secondo questo stile si hanno tre diverse scelte:

palette con colori neutri , il bianco e il nero sono le tinte preferite negli anni venti accostati a colori più delicati;

, il bianco e il nero sono le tinte preferite negli anni venti accostati a colori più delicati; palette con colori tenu i, si basa su tonalità pastello che vanno dal rosa, al verdino, all’azzurro, tipico dello stile anni cinquanta;

i, si basa su tonalità pastello che vanno dal rosa, al verdino, all’azzurro, tipico dello stile anni cinquanta; palette con colori vivaci, è caratterizzata da arancione, fucsia, color block o carta da parati optical che da sempre caratterizzano gli anni settanta.

I complementi d'arredo

Dopo aver deciso i colori bisogna pensare agli arredi. Per un perfetto stile vintage l'ideale sarebbe di procurarsi vecchi mobili nei mercatini dell'usato o sui siti che mettono in vendita oggetti di una volta Basta rimanere in linea con lo stile scelto e usare un tocco di creatività con il riciclo di pezzi d'antiquariato a cui si può ridare una nuova vita. Si può ad esempio utilizzare un vecchio annaffiatoio come vaso di fiori, uno sgabello come piccolo tavolino, vecchi stampi da budino possono diventare dei paralumi per lampade sospese. Anche una vecchia valigia può essere in un attimo trasformata in un contenitore per vinili o accessori per l'abbigliamento.

Arredi perfetti per ogni epoca