Natale 2020: rose-gold e fucsia i colori must-have per decorazioni alla moda

Il Natale non è solo tradizione ma anche tendenza. Ogni anno, infatti, le mode cambiano non solo in fatto di vestiti e tagli di capelli ma anche per quanto riguarda il Natale e le sue decorazioni. Se c'è stato in passato l'anno della classicità con i toni del verde e del rosso, poi l'anno dei colori freddi come blu e argento, per poi passare all'anno dell'albero in fibra ottica, quest'anno ad andare di moda non è niente di tutto ciò ma un semplice colore: il rosa, e in particolare, una sua sfumatura molto raffinata. Il Natale 2020, infatti, vede protanonista i toni del rose-gold e, per gli amanti dello sgargiante anche del fucsia. Per tutti quelli che vogliono abbracciare la modernità e dare un tocco in più alla propria atmosfera del Natale ecco come sfruttare al meglio questi colori e come abbinarli per una casa natalizia all'ultima moda.

Rose gold: il colore del Natale 2020

Il rose-gold è uno dei colori moda di quest'anno. Questa tonalità chiara e delicata, che sta in messo al rosa e all'oro, è molto elegante e si distacca dalla comune convinzione che il rosa sia adatto solo all'abbigliamento e all'arredamento per bambine. Utilizzare palline dell'albero di questo colore, sia lucide che satinate, può dare alla propria casa un'atmosfera di classe, romantica e raffinata che tutte le amiche invidieranno.

Il colore perfetto da abbinare al rose-gold è senza dubbio l'oro, colore già prsente come sottotono in questa particolare tonalità di rosa, ma chi preferisce azzardare con un po' più di vivacità può provare a inserire abbinamenti con viola o lilla che risalteranno all'occhio e daranno un effetto un po' più grintoso alla vostra casa. L'importante, però, è sempre non accostare più di tre colori diversi tra di loro, si rischia di cadere nel confusionario e nel pacchiano. Quindi, scegliete due o massimo tre tonalità da mettere vicine al vostro rose-gold e il vostro Natale 2020 sarà al passo con i tempi più che mai.

Fucsia per un Natale tropicale

Si sa, il Natale non è proprio accostabile ai colori tropicali, ma quest'anno la moda dice tutt'altro. In un anno in cui il rosa, in tutte le sue sfumature, l'ha fatta da padrone, anche a Natale può tornare a dare quel tocco in più e chi non ama i colori tenui ed eleganti come quelli del rose-gold può osare con delle decorazioni dai toni del fucsia. Sulla scia della moda dei fenicotteri, infatti, questo colore è diventato di super tendenza e utilizzarlo anche per il Natale può essere innovativo e creativo. Per tutti gli amanti delle novità si possono utilizzare come decorazioni sia dell'albero che della casa anche dei veri e propri fenicotteri o tucani, così, si darà l'illusione ai propri cari e ai propri ospiti di vivere un Natale in vacanza ai tropici, almeno con la fantasia.

