Come arredare la stanza degli ospiti (per farli sentire a loro agio)

Avere una stanza in più a casa può essere un vantaggio, soprattutto se si è soliti ospitare amici e parenti. Ma come arredare la stanza degli ospiti per far sentire a proprio agio la persona che dovrà dormirci? Ci sono diversi elementi che possono fare la differenza dal colore dell'ambiente alla tipologia di letto fino a passare ad alcuni accessori, dai piani d'appoggio alla tv, dall'armadio alle luci, che possono rendere il soggiorno più confortevole possibile. Ecco allora le regole da seguire per una stanza a prova di ospite.

Creare un ambiente neutro, ma confortevole

La stanza dedicata agli ospiti deve seguire lo stile della casa, ma non eccessivamente perché le persone che vivranno l’ambiente, dovranno sentirsi a proprio agio e sentire la camera un po’ loro. Questo vuol dire che le foto di famiglia o oggetti personali devono essere lasciati fuori dalla porta.

A prescindere dalla metratura, poi, gli ospiti dovranno essere liberi di muoversi all’interno della camera soprattutto perché avranno con loro una valigia e oggetti personali che occupano spazio. Inoltre, anche se piccolo, non dobbiamo dimenticare di inserire nell’ambiente una scrivania o un piano d’appoggio su cui usare liberamente il pc o scrivere. Se la metratura è generosa, si può pensare di inserire anche una poltroncina, un modo per creare un angolo relax in cui sedersi per guardare la tv o leggere un libro.

Colori neutri e accoglienti

La camera degli ospiti deve essere un luogo accogliente e i colorihanno un ruolo centrale quando si vuole trasmettere questa sensazione. Le tonalità più indicate in questo caso sono quelle neutre come il beige, il bianco panna o il grigio chiaro, ma anche tinte delicate come i colori pastello che non solo faranno sembrare l’ambiente più grande, ma trasmetteranno anche un senso di tranquillità.

Letto comodo e confortevole

Nella camera degli ospiti il letto ha un ruolo essenziale e non può assolutamente mancare, in commercio ci sono tante tipologie, da quelli semplici ai letti contenitori, i quali sono l’ideale se si vuole sfruttare al meglio ogni piccolo spazio. Non bisogna sottovalutare proprio questo aspetto quando si sceglie il letto, se la camera è piccola è possibile scegliere un divano letto, che può essere utilizzato nel corso della giornata per leggere un libro o guardare la tv e trasformarlo in un letto se hanno bisogno di riposarsi.

Mai rinunciare ai piani d’appoggio

Un altro elemento d’arredo immancabile in una stanza è il comodino da sistemare ai lati del letto, utile per consentire agli ospiti di caricare lo smartphone o poggiare oggetti personali. Se lo spazio non permette di arricchire la stanza con questi elementi d’arredo, allora l’alternativa è quella di installare delle mensole da arricchire con lampade o candele.

Un guardaroba completo e funzionale

Sia che rimangano un giorno o di più, per far sentire gli ospiti come se fossero a casa loro, il guardaroba è un elemento d’arredo must have. Il comune armadio può essere sostituito, in caso di spazio ridotto, con uno stand appendiabiti a cui affiancare un piccolo comò dotato di cassetti in cui sistemare la biancheria.

Quest’ultima, poi, è un aspetto da non tralasciare! Mettere a proprio agio le persone ospitate passa anche attraverso piccoli gesti che denotano la voglia di coccolarle, come ad esempio mettere a disposizione la biancheria. Oltre agli asciugamani, possiamo aggiungere un cuscino in più e un plaid per ripararsi dal freddo.

Non sottovalutare l’illuminazione

In ogni camera l’illuminazione deve essere ben pensata perché bisogna averla sempre disponibile e lo è ancora di più nella stanza degli ospiti. Bisogna quindi posizionare una lampada sul comodino o dei faretti sulla testata del letto a cui affiancare anche una lampada da terra se lo spazio lo consente.

TV e specchio: la coccola in più per gli ospiti

Ogni ospite, proprio come se fosse a casa sua, deve sentirsi libero di provare il suo look e lo specchio in questo caso diventa un elemento immancabile. Da appendere alla parete, è utilissimo e possiamo scegliere qualsiasi forma e dimensione, l’importante è che non sia ingombrante.

Per quanto riguarda la tv, questo è un accessorio di cui si potrebbe fare a meno, ma se si vuole ricreare un ambiente confortevole non può di certo mancare. A prescindere dalle dimensioni della stanza si può montare a parete, su un gancio, così da muoverla in base alle preferenze.