Come decorare casa a tema pasquale: le migliori idee fai da te

È arrivato quel periodo dell'anno dove uova di cioccolato, coniglietti e pulcini la fanno da padrone nelle vetrine dei negozi, all'interno dei supermercati e nelle case degli italiani. Amata da grandi e piccini la Pasqua è una di quelle festività che permette di dare sfogo alla propria creatività e realizzare decorazioni a tema che non richiedano un esborso eccessivo di denaro o chissà quale abilità di decoupage. Il fai da te, infatti, è il must have della Pasqua 2022 e che siate single, in coppia, con figli o senza ecco le migliori decorazioni per la vostra casa da cui prendere spunto.

L'albero di Pasqua

Avete mai pensato che l'albero può essere fatto non solo a Natale ma anche a Pasqua? Ebbene sì, per stupire i vostri ospiti o semplicemente per godere di una calda atmosfera pasquale in casa, potete realizzare anche voi, un vero e proprio alberto di Pasqua. Come fare? Semplice o si utilizza una pianta che già si ha in casa e al posto delle tipiche palline di Natale si utilizzeranno delle uova decorate oppure si possono prendere dei rametti da qualche albero in giardino (o acquistarli se non si possiedono piante in casa), pitturarli e appendervi una o due uova colorate sopra. Le uova possono essere anche di polistirolo se non avete voglia di mettervi lì con pennello e tavolozza in mano. E se lo si desidera si possono anche aggiungere delle lucine per dare quel tocco in più.

Le uova colorate

Colorare le uova è la tipica attività pasquale che tutti i bambini provano almeno una volta nella vita. Perché non tonrare a vivere quelle emozioni anche da grandi e riempire la propria casa di ovetti colorati? In questo modo, le uova pitturate a mano potranno diventare delle piccole opere d'arte e i gusci fungere da tele bianche per esprimere la propria creatività.

Il nido centrotavola

Un'altra idea per la tavola di Pasqua è quella di realizzare un vero e proprio nido di uova colorate. Con qualche rametto secco raccolto in giardino e unito con della colla a caldo di può ricreare la forma del nido. I rami possono essere pitturati o lasciati del colore naturale e al loro interno si potranno deporre i gusci d'uovo precedentemente svuotati, lavati e decorati con gli acrilici e creare così composizioni divertenti e coloratissime, perfette per il giorno di Pasqua e non solo.

Candele a forma di uovo

Un'altra idea super creativa è quella di realizzare delle candele in casa dandogli la forma di uovo e posizionarle nei tipici cartoncini porta uova che chiunque possiede in casa. Poi una volta pronte basta mettere il tutto in tavola e accendere una bella candela uovo in modo da creare un'atmosfera accogliente in piena stile pasquale.