Le piante in camera da letto fanno male?

Quella che le pianta non vanano messe in camera da letto perché fanno male è una verità o una falsa credenza? Nonostante la convinzione di molti che arredare la propria stanza con piante vere sia sbagliato perché poco salutare in verità le piante in camera non fanno male ma sono un toccasana. Perché? Beh, perché l'anidride carbonica usata dalle piante di notte è davvero irrisoria mentre la produzione dell'ossigeno e la purificazione dell'aria è un effetto costante e duraturo. Poi ci sono anche quelle piante in grado di depurare l'aria durante la notte che fungono da filtro assorbendo l'anidride carbonica e le sostenze tossiche e rilasciando ossigeno. Le piante da camera quindi non solo non fanno male ma sono benefiche e un gran bel tocco di arredamento per chi ama il verde. Ma quali sono le piante ideali da mettere in camera da letto? Scopriamolo insieme.

Le piante ideali da tenere in camera da letto

Aloe vera

​L'aloe vera è una pianta grassa e succulenta ideale da tenere in camera. Non solo il suo gel interno è ideale per curare rossori e infiammazioni della pelle nonché per ridurre le rughe ma le foglie di questa pianta sono dei veri e propri biondicatori della qualità dell'aria. Se, infatti, manifestano delle macchie scure vuol dire che l'aria della stanza è inquinata. Inoltre, l'aloe è in grado di rimuovere tracce di formaldeide, ammoniaca, xilene e toluene dall'aria della stanza.

Orchidea

L'orchidea è un'altra piante ideale da tenere in camera da letto non solo perché bella con i suoi fiori colorati a forma di farfalla ma anche perché è in grado di depurare l'aria dalla formaldeide, sostanza che può provocare irritazioni alle mucose. ​

Pilea

​La pilea è una pianta nota con il nome di "pianta delle monete cinesi" ed è di dimensioni molto piccole, occupa quindi poco spazio ed è un ottimo biodepuratore.

Spatifillo

Questa è una pianta che è ing rado di durare molto e ha un aspetto elegante e raffinato per tutti quelli che amano arredare la propria casa con una certa classe. Si tratta di una pianta con foglie perenni e fiori bianchi ed è perfetta da tenere in camera perché assorbe gli elementi nocivi nell'aria come formaldeide, acetone, tricloroetilene, ammoniaca, benzene e metanolo.

Maranta

È una delle piante filtro più efficaci. Si tratta di una pianta da interni con foglie espanse che fanno da filtro naturale per le sostanze nocive presenti nell'aria. Questa pianta, poi, ha anche un altro potere, quello di assorbire le radiazioni elettromagnetiche.