Tovaglioli natalizi, 3 idee per stupire gli ospiti a Natale

Spesso vengono sottovalutati e non sfruttati a dovere ma i tovaglioli sono un elemento d'arredo, oltre che funzionale, fondamentale e in grado di fare davvero la differenza su una tavola. E quale occasione migliore di renderli speciali se non sulla tavola del Natale. Per un pranzo di Natale curato nel minimo dettaglio e in grado di stupire i vostri ospiti, puntate tutto sull'effetto wow non solo del cibo e del buon vino ma anche dei tovaglioli. Con delle semplici salviette di carta, infatti, si possono realizzare bellissimi origami in grado di colorare e dare quel tocco in più alla vostra tavola. Ecco qualche idea da copiare.

Il tovagliolo a forma di albero di Natale

Se siete alla ricerca del perfetto modo di piegare i vostri tovaglioli per renderli originali e super natalizi questo articolo è per voi. Tra le idee più originali, ma anche più semplici da realizzare, c'è l'origami natalizio a forma di alberello di Natale. In questo caso di sarà bisogno di un tovagliolo di carta rosso e piegando mano a mano i bordi a fisarmonica si potrà realizzare un bellissimo alberello da posizionare sul piatto per rendere più divertente e speciale il vostro posto tavola.

Il tovagliolo a forma di cappello di babbo Natale

Altra idea super carina per un tovagliolo-origami natalizio è quello di ricreare un cappello di babbo Natale. In questo caso ci sarà bisogno di due tovaglioli, uno bianco e uno rosso e il gioco è fatto. Come procedere? Basta seguire i vari passaggi del video tutorial e in pochissimi minuti avrete i vostri cappelli-tovagliolo da poter apparecchiare sulla tavola del Natale.

Il tovagliolo a forma di fiocco

Anche quella di realizzare dei tovaglioli a forma di fiocchi è un'idea super carina da proporre per la tavolata di Natale. Si possono scegliere colori diversi e realizzare dei bellissimi tovaglioli a fiocco da mettere sul piatto dei propri ospiti e rendere così, la tavola di Natale ancora più romantica e accogliente.