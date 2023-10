Insetti autunnali in casa: quali sono e come allontanarli

Solitamente si associano gli insetti ai mesi estivi quando, le proprie case, vengono infestate da colonie di formiche, moscerini della frutta, cimici e altro ancora. Ma gli insetti, in realtà, possono arrivare in casa anche in autunno perché i primi freddi portano con sé anche l'insorgenza di diverse tipologie di insetti in casa. Con il cambio di stagione, infatti, questi animaletti vanno in cerca di un posto in cui ripararsi dal freddo e trovano rifugio proprio nelle nostre case. Come fare allora per allontanarli e quali insetti sono tipici della stagione autunnale? Scopriamolo insieme.

Quali sono gli insetti autunnali

Gli insetti tipici dei mesi di settembre, ottobre e novembre sono quelli che, proprio in questi mesi, vanno in una fase di semi-letargo dove producono sostanze nutritive assorbendo l'acqua dall'ambiente esterno. Proprio per questo motivo quest insetti vanno alla ricerca di luoghi umidi e riparati per prendere umidità dall'aria e sopravvivere poi all'inverno. Quali sono questi insetti cosiddetti "autunnali"?

scarafaggi

zanzare

cimici

mosche

formiche

falene

Come prevenire gli insetti autunnali in casa

Se le mosche e le zanzare sono facilmente individuabili e conosciamo bene le tecniche per allontanarl, ci sono altri insetti che potrebbero nascondersi in casa ed essere difficilmente scovabili. Per tenerli lontani da casa basta seguire alcune piccole regole preventive: