Tutti i rimedi per eliminare la ruggine da cancelli e staccionate

Il formarsi della ruggine su cancelli e staccionate è un fenomeno che può mettere a rischio la loro resistenza. Con il passare del tempo, infatti, le ringhiere o acciaio in ferro possono ossidarsi e arrugginirsi con gli agenti atmosferici e necessitare di una pulizia profonda. Per gli amanti del fai da te ecco dei rimedi naturali per una corretta e costante manutenzione delle proprie ringhiere.

I migliori rimedi anti ruggine

Quando si forma la ruggine sulle ringhiere la prima cosa da fare è rimuoverla. Preparare la superficie e quindi eliminarla può essere fatto con diversi attrezzi.

Carta vetrata

Perfetta su piccole zone, la carta vetrata è disponibile in fogli formati da una parte abrasiva e una liscia. La parte ruvida ha varie grane da scegliere in base alle esigenze: quella grossolana è, infatti, perfetta per rimuovere residui importanti, quella più fine per lisciare le superfici. Si tratta di uno strumento facile da utilizzare, basta una pressione sulla parte interessata e in poco tempo la ruggine andrà via dalla superficie.

Spazzola metallica

La spazzola metallica è utilizzata come supporto alla carta vetrata, riesce a eliminare i residui di ruggine soprattutto nelle zone curve o nelle pieghe. Grazie all’impugnatura ergonomica, questo attrezzo riesce a coprire i punti più difficili da raggiungere.

Lima

L'asta in acciaio zigrinato in rilievo è utilizzata per eliminare le parti ruvide o per lisciare il ferro ma anche per limare i bordi. È disponibile in diverse forme: triangolare, piatta o tonda ed elimina efficacemente i residui di ruggine.

Rulli abrasivi

Il rullo abrasivo è perfetto per i più esperti ed è un utensile che permette di carteggiare ampie superfici in poco tempo ma anche di levigare ringhiere irregolari.

Spazzole a tazza

Chi ama il fai da te e vuole arricchire i propri utensili da bricolage può optare per l'acquisto di una spazzola a tazza da mettere sul trapano. Si tratta di un modo veloce per eliminare la ruggine e avere un lavoro impeccabile. Disponibili in diverse forme e misure, riescono a rimuovere l'ossidazione su ogni superficie compresi i punti più difficili. Una volta rimossa la ruggine, la polvere deve essere tolta con uno straccio imbevuto di benzina o nitro così da eliminare anche il più piccolo granello.

Come eliminare la ruggine

La ruggine quando si forma continua a espandersi sotto la vernice, anche se si trova in una zona localizzata, per questo una volta rimossa bisogna applicare delle finiture protettive. L’antiruggine è il più diffuso e si trova all’interno di molti smalti. Facile da applicare non ha bisogno di essere carteggiato e può essere applicato direttamente sulla superficie interessata. Altro metodo per allontanare la ruggine è il convertitore. Il composto chimico a base acquosa una volta steso e asciutto forma una patina scura. A questo punto potete stendere la finitura. Se volete una soluzione rapida ed efficace potete ricorrere al gel antiruggine. La finitura composta da elementi chimici elimina e scioglie la ruggine.

