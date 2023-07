Via le barriere architettoniche, un nuovo condominio sociale: i progetti del Comune per gli anziani

Ristrutturazioni di immobili residenziali sia in terraferma che in centro storico, con lo scopo di favorire l’autonomia di anziani con disabilità, e realizzazione di quattro nuovi alloggi in terraferma, e uno in centro storico, dove vivranno persone con difficoltà motorie.

La Giunta comunale nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, e d'accordo con gli assessori: alla Coesione sociale, Simone Venturini, e al Patrimonio, Paola Mar, ha approvato tre delibere. Nel primo caso sarà riqualificato un fabbricato a due piani che ora si compone di sette mini appartamenti da 35 metri quadri circa situato in via Parolari, a Zelarino, e al termine del cantiere si otterranno 4 unità abitative dalla superficie più estesa dove vivranno persone con disabilità o anziani.

Ci saranno nuovi spazi comuni ai piani e un ascensore. I pannelli in copertura e il cappotto esterno garantiranno un migliore efficientamento energetico. Eventuali barriere architettoniche saranno abbattute e il giardino verrà rimodulato di pari passo con la sostituzione degli impianti troppo vecchi e interventi di miglioramento strutturale. «Si tratta di un investimento importante di 1 milione e 370 mila euro - sottolinea l'assessore Zaccariotto - che conferma la continua attenzione alla qualità della vita delle persone di ogni fascia di età e con qualsiasi limite di mobilità che possa ridurre o compromettere il livello di autonomia».

Il secondo intervento, da 265 mila euro, riguarda l’abbattimento di barriere architettoniche e la riqualificazione impiantistica di un appartamento oggi sfitto di Sant’Elena, a Venezia, che si trova al piano terra di un fabbricato di proprietà mista. Un terzo intervento, per un investimento di 115 mila euro, riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche e interventi di manutenzione in due immobili a Mestre, al piano rialzato di un condominio in via Carrer.

«Per quanto riguarda l'intervento a Zelarino prende corpo un progetto innovativo - spiega l'assessore Venturini - Nascerà infatti un condominio sociale con quattro alloggi protetti destinati ad anziani e disabili in perdita di autonomia ma ancora in grado di vivere da soli. Lo stabile, oggi vuoto e da ristrutturare, potrà contare su spazi comuni e un giardino per far sì che chi ci risiederà possa viverci senza soffrire di solitudine o chiudendosi in sè». A Sant'Elena sorgerà un nuovo un appartamento fruibile da persone con disabilità che potranno continuare a vivere in centro storico.

Entrambi sono interventi finanziati con fondi Pnrr e intendono migliorare la qualità della vita di persone fragili, evitando il loro inserimento in strutture per anziani. «Consentiamo così a queste persone di continuare a vivere la città attraverso un approccio innovativo puntando anche sulla loro autonomia. Un aiuto concreto a fasce di popolazione in passato dimenticate», conclude Venturini.